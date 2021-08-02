Европейский поток: почему Литва не может справиться с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией

Погранзаставы в Литве переполнены из-за мигрантов, которые продолжают прибывать со стороны Белоруссии. Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы страны Рустамас Любаевас. По его словам, в минувшие выходные было задержано рекордное количество нелегалов, и мест для размещения новых уже не осталось. В сложившейся обстановке Вильнюс винит Минск, который якобы попустительствует переходу беженцев. В связи с этим в МИД Литвы сообщили, что собираются поднять вопрос о санкциях против Белоруссии на уровне Евросоюза. В ЕС также отмечали, что могут ввести ограничения против лиц, якобы причастных к организации нелегальной миграции в Белоруссии. Эксперты считают, что нынешняя ситуация стала следствием необдуманной политики Литвы и ЕС в отношении республики в целом. Поэтому, полагают они, теперь Брюсселю нужно либо налаживать диалог с Минском, либо закрывать свои границы.

Литовские заставы на границе с Белоруссией переполнены из-за всё прибывающих мигрантов из Азии и Африки, и мест для размещения новых беженцев уже не осталось. Об этом рассказал глава Службы охраны государственной границы страны Рустамас Любаевас.

«Все пограничные пункты сейчас заполнены, и в субботу и воскресенье нам пришлось решать вопрос размещения людей. Мы понимаем, что нет возможности куда-либо переместить мигрантов из пунктов Государственной пограничной службы, и нам пока удалось решить проблему, но наши возможности почти исчерпаны», — заявил Любаевас.

Он также добавил, что в минувшие выходные пограничники задержали рекордное количество нелегалов.

«Для сотрудников пограничной службы воскресенье, 1 августа, выдалось особенно загруженным: задержано 289 нелегальных мигрантов — наибольшее число с начала года, а также с начала так называемого миграционного кризиса», — подчеркнул глава Службы охраны государственной границы.

В целом, по данным Службы охраны государственной границы (VSAT), количество нелегалов, прибывших в Литву в текущем году, уже превысило отметку в три с половиной тысячи человек. В основном это иракские граждане. Во VSAT отмечают, что нынешние цифры превышают показатели 2020 года более чем в 40 раз — в прошлом году границу нелегально пересёк 81 человек.

Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что не все мигранты получат убежище в Евросоюзе.

«Лица, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть выдворены», — сказал он.

В связи с тем, что в Литву через Белоруссию перебирается большое количество беженцев из Ирака, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об обращении к Багдаду с просьбой помочь сдержать нелегалов.

«Этот проблемный вопрос тревожит не только одно государство ЕС, но и весь Евросоюз. Мы рассчитываем на поддержку Ирака», — сказал Боррель.

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2021

Нашли крайнего

Вину за сложившуюся ситуацию с мигрантами Литва и ЕС в целом возлагают на Белоруссию. По их мнению, Минск не только попустительствует нелегальным переходам, но и якобы способствует им. Так, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон во время посещения застав на границе двух стран заявила, что возникший в республике кризис стоит расценивать как провокацию со стороны белорусских властей.

«Мы должны показать, что свободного доступа (нелегальным мигрантам. — RT) на территорию ЕС нет», — приводит ТАСС её слова.

Ранее глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас назвал отношение Минска гибридной войной.

«Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а особенно — стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и координированного ответа Балтийских стран», — приводил слова Анушаускаса 29 июля Delfi.lt.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Минск использует нелегалов как «политическое орудие». Поэтому, считает он, против Белоруссии должны быть введены новые санкции, чтобы оказать на неё давление. Позднее, однако, Ландсбергис допустил, что ограничения могут и не понадобиться, если Минск добровольно возобновит контроль над миграционными потоками.

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Пока же в стране предпринимают попытки бороться с нелегалами путём возведения стены из колючей проволоки на границе с Белоруссией и привлечением армии к патрулированию кордонов.

Несмотря на это, поток беженцев не уменьшается, что вызывает недовольство местных жителей. В частности, в городке Дивенешкесе с населением в 700 человек прошли митинги против размещения на его территории около полутысячи нелегальных мигрантов.

Между тем в Брюсселе ввод новых санкций не исключили. Как подчёркивал глава евродипломатии Жозеп Боррель, ограничения могут быть приняты в отношении тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.

«Европейский союз и его государства-члены осуждают то, что белорусский режим превратил мигрантов и беженцев в инструмент политического влияния… ЕС рассмотрит возможность использования ограничительных мер против нарушающих права человека лиц, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, и против тех, кто иным образом причастен к торговле людьми», — заявлял Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Reuters

© Pascal Rossignol/

В Белоруссии, однако, обвинения в преднамеренном попустительстве трафику мигрантов отвергают. Как ранее говорил Александр Лукашенко, Минск продолжает выполнять свои обязательства на границе с Литвой, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно». По его словам, даже сейчас, несмотря на введённые ранее санкции, Белоруссия борется с нелегальной миграцией, поставками наркотиков и оружия. Причём делает она это, подчеркнул глава Белоруссии, за свой счёт, тогда как ранее эти мероприятия финансировались Евросоюзом.

Он также выразил непонимание, как в свете введённых в июне санкций ЕС ожидает от Минска чего-то большего.

«Против нас ввели санкции, и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции... Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно», — подчеркнул Лукашенко на встрече с белорусскими дипломатами 20 июля.

Необоснованные претензии

Эксперты считают, что в нынешней ситуации на белорусско-литовской границе равно виноваты и Вильнюс, и Брюссель. В частности, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что в Литве невозможность справиться с потоком мигрантов связана с кризисом управления внутри страны.

«То, что Литва столкнулась с миграционным кризисом, является частью кризиса управления. Нынешнее литовское руководство увлечено различного рода поучениями в отношении других стран, а также демонстрирует желание диктовать свои идеи руководству ЕС, например, в отношении «Северного потока — 2», и высказывать свои соображения о том, какая должна быть стратегия Европы в целом», — пояснил он в беседе с RT.

В связи с этим, считает Оленченко, позиция Лукашенко вполне оправданна. Ведь у ЕС есть Европейское агентство пограничной охраны Frontex, которое должно заниматься такими вопросами, как нелегальные мигранты.

«До ухудшения отношений со стороны Белоруссии граница контролировалась надлежащим образом, в частности белорусы делали всю работу за Литву и ЕС. Но вообще у ЕС существует служба Frontex, которая должна обеспечивать внешние европейские границы, и предполагается, что такие страны, как Литва, получают средства за это», — добавил Оленченко.

Белорусские пограничники

РИА Новости

© Виктор Толочко

В связи с этим, уверен старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, властям Литвы и другим странам ЕС необходимо вести с белорусской стороной диалог.

«В целом сейчас у Белоруссии особого интереса тормозить этот поток нет, поскольку страны ЕС не предлагают ей что-либо взамен. Сегодня Брюсселю необходимо в корне менять свой подход к вопросу миграции и, соответственно, жёстко закрывать границы или вести диалог с руководством Белоруссии», — сказал Маргулис в комментарии RT.

Разделить мигрантов



Пока в Вильнюсе рассматривают возможность обращения к другим странам Евросоюза с просьбой разместить прибывших на их территориях. Об этом, в частности, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.



В свою очередь, замминистра иностранных дел республики Мантас Адоменас отметил, что Литва может принять извне не более пяти тысяч мигрантов.

«Конечно, мы не хотим позволить им путешествовать дальше на Запад. Зачастую их цель — Германия. Но если их будет всё больше, нам не хватит ресурсов. И тогда придётся пропустить их дальше», — цитирует дипломата DW.

Аналитики считают, что с запросом о размещении нелегалов в других европейских странах у Вильнюса могут возникнуть проблемы. Их причиной Владимир Оленченко назвал позицию Литвы по миграционному кризису в 2015 году. Тогда, напомнил он, Вильнюс и ряд других стран, отказались размещать у себя беженцев, несмотря на призыв Брюсселя.

«Уверен, Еврокомиссия сейчас им это припомнит», — отметил Оленченко.

Вместе с тем, допустил он, власти Евросоюза могут пойти на шаг, который предприняли тогда в отношении Турции. С Анкарой была заключена договорённость о том, что та тормозит на своей территории нелегалов, а Брюссель выделяет ей средства на их размещение и депортацию.

«Турции переводили средства на обустройство лагерей беженцев, с тем чтобы они не стремились в Европу. Частично этот шаг сработал», — сказал Оленченко.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что реализовать турецкий сценарий в Литве довольно непросто, так как тут вступает в действие бюрократическая система самого ЕС.

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«В целом ЕС — совокупность государств с жёсткими регламентированными уставами по всем вопросам внутренней и внешней политики, в том числе по вопросам миграции. Существует сложный корпус документов, которые регламентируют поведение национальных и наднациональных властей в случае появления граждан третьих стран на территории ЕС. Поэтому Брюссель не может с ходу начать создавать лагерь, который бы останавливал на территории Литвы мигрантов, поскольку для этого необходимы регламенты, а они, как известно, составляются годами», — пояснил Межевич в комментарии RT.

В связи с этим, полагает Владимир Оленченко, Брюссель пойдёт по менее затратному пути, вводя всё новые санкции в отношении Минска, которые, однако, не будут действенными.

«Сейчас в ЕС в основном разговор идёт о том, что необходимо принять новые санкции против Белоруссии. Однако эта мера вряд ли сработает, ведь в Литву прибывают не граждане Белоруссии, а граждане с Ближнего Востока и из Северной Африки», — резюмировал эксперт.