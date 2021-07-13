Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

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Пять государств, не входящих в Евросоюз, присоединились к экономическим санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии
  • Reuters

«Страны — кандидаты [на вступление в ЕС] — Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия —присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии», — цитирует заявление ТАСС.

Боррель добавил, что ЕС приветствовал это решение.

Ранее Боррель заявил, что ЕС может ввести новые санкции против белорусской стороны из-за усиления миграционного потока из Белоруссии в Литву и Польшу.

В июне ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.

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