«Бьёт по любимому бизнесу»: как на Украине могут ослабить тотальную украинизацию кинопродукции

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень призвал увеличить количество украиноязычного развлекательного контента. Так он прокомментировал подготовленный несколькими депутатами «Слуги народа» законопроект о внесении послаблений в процесс украинизации кинопродукции и телепередач. Новые, более жёсткие языковые нормы должны вступить в силу уже 16 июля. Инициатива представителей пропрезидентской партии продвигается под предлогом острого дефицита видеоконтента, вызванного последствиями пандемии COVID-19. Эксперты считают, что некоторое смягчение украинизации выгодно окружению Владимира Зеленского, вовлечённому в шоу-бизнес, но не имеет никакого отношения к защите прав русскоязычного населения.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень выступил за увеличение количества украиноязычного контента в развлекательной сфере, в частности, на телевидении и в киноиндустрии страны. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Таким образом чиновник прокомментировал попытку членов фракции «Слуга народа» Никиты Потураева и Евгении Кравчук внести в Верховную раду законопроект об отсрочке вступление в силу части 6 статьи 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Прописанные в документе пункты обязывают распространять и демонстрировать кинопродукцию исключительно на государственном языке. Высказывания на других языках должны быть озвучены или показаны субтитрами на украинском. Количество таких реплик не может превышать 10% общей продолжительности всех изречений в фильме. Столь жёсткие условия должны начать действовать с 16 июля 2021 года.

«Наша позиция по этому проекту чёткая и однозначная: в предложенной редакции он и не мог быть поддержан, поскольку это привело бы к ограничению реализации подавляющим большинством граждан Украины права на получение информации и услуг на государственном языке», — заявил Кремень.

По его словам, негативное влияние пандемии коронавируса на индустрию шоу-бизнеса не должно служить оправданием для введения каких-либо послаблений в языковой закон. Омбудсмен напомнил, что в 2020 году школьное образование на Украине было «успешно» переведено на украинский язык. А 16 января 2021-го вступила в силу статья 30 о переходе на государственный язык сферы обслуживания.

«Провальное голосование»

24 мая Потураев и Кравчук зарегистрировали в Верховной раде законопроект №5554, который переносит вступление в силу части 6 статьи 23 языкового закона. Депутаты от «Слуги народа» настаивают на том, чтобы сдвинуть этот срок на два месяца, причём после отмены карантина (на сегодня эта дата ещё не определена).

Предложение поддержали более десятка продакшн-компаний страны, Украинская киноассоциация и Индустриальный телевизионный комитет, объединяющий крупнейшие телеканалы-производители кинопродукции.

Член Верховной рады Никита Потураев

РИА Новости

© Стрингер

Однако на голосовании 1 июня законопроект Потураева и Кравчук даже не был включён в повестку дня. За то, чтобы рассмотреть поправки, проголосовали только 204 из 450 народных депутатов.

Известно, что категорически против выступила фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В конце мая депутат от этой партии, бывший глава института Национальной памяти Украины Владимир Вятрович обвинил партию президента в «наступлении на украинский язык», «промывке мозгов» и русификации медиапространства страны.

На своей странице в Facebook член «Евросолидарности» написал, что настоящими инициаторами законопроекта №5554 якобы являются Владимир Зеленский и «пророссийские олигархи», владеющие телеканалами. Как утверждает Вятрович, Потураев и Кравчук лишь прикрываются тезисом об убытках, которые понесли из-за пандемии деятели киноиндустрии и телевизионщики.

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Такое объяснение частично подтвердил источник RT в кабинете министров Украины. Он заявил, что отсрочка по отдельным пунктам закона о тотальной украинизации выгодна Зеленскому и его ближайшему окружению, которое зарабатывает на продаже развлекательного контента.

«Вступление в силу новой нормы бьёт по любимому бизнесу президента. Но проблема в том, что всё меньше депутатов поддерживают Зеленского, и это прекрасно демонстрирует провальное голосование (по вынесению законопроекта на повестку дня. — RT)», — сказал собеседник.

Между тем Потураев назвал отказ коллег поддержать законопроект №5554 издевательством над зрителями и представителями шоу-бизнесом. Как сообщил депутат, из-за пандемии студии и телеканалы Украины испытывают острый дефицит собственного видеоконтента и не имеют возможности приобрести за рубежом качественные фильмы для перевода на украинский. По мнению депутата, люди не виноваты в том, что они не могли работать.

«Как медийщик я прогнозирую, что эта норма не будет выполняться определённый срок. Это шоу (критика предложения об отсрочке. — RT) будет продолжаться за счёт издевательства над украинскими производителями», — сказал Потураев.

Также депутат от «Слуги народа» выразил опасение, что в условиях нехватки произведённого на Украине нового видеоконтента граждане страны будут чаще пользоваться российскими интернет-сервисами просмотра фильмов и сериалов.

В самом законопроекте №5554 сообщается, что карантинные меры «приводят к невозможности создания качественного украинского кино, которое соответствует общественному запросу».

«Сегодня, к сожалению, основные ресурсы теле- и кинопроизводителей направлены на собственное выживание... а также на применение нормы (по украинизации. — RT), что делает невозможным использование уже созданного контента и в то же время требует значительных инвестиций в разработку и создание нового, что и приведёт к разрушению кинематографической и телевизионной отрасли, от чего наибольшие потери понесёт украинский зритель», — говорится в тексте пояснительной записки.

Митинг в поддержку украинского языка

globallookpress.com

© Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Источники RT во властных структурах Украины отметили, что в свете пандемии коронавируса в стране действительно сильно сократился объём производства рекламы, кинопродукции и развлекательных телепередач.

В связи с этим продакшн-компании, продюсерские центры и телеканалы заинтересованы в послаблении предусмотренных действующим законодательством мер по украинизации контента. Возобновление масштабного выпуска русскоязычного материала — единственный способ относительно беспроблемно вывести развлекательный сектор Украины из депрессии, говорит источник RT в правительстве Украины.

«Вопреки нынешней украинизаторской конъюнктуре Владимир Зеленский осознаёт, что продукция шоу-бизнеса — от телесериалов до юмористических передач — вряд ли окупится, если будет выпускаться на украинском языке. Тем более она традиционно рассчитана на русскоязычную аудиторию на Украине, в странах СНГ, в том числе в России», — пояснил собеседник RT в кабмине Украины.

Аналогичную точку зрения высказал источник в Офисе президента. По его словам, бизнес друзей Зеленского из сферы шоу-бизнеса, включая «Студию Квартал-95», «переживает не лучшие времена».

«Сейчас этот сектор приносит убытки и, естественно, окружение главы государства переживает по этому поводу. А нынешняя норма языкового закона не даёт шансов на то, что дела могут поправиться. Я думаю, что Зеленский и верные ему депутаты найдут способ ещё раз попытаться отсрочить вступление в силу норм от 16 июля», — считает собеседник RT.

Источник RT в партии «Слуга народа» прогнозирует, что бизнес бывших коллег Зеленского по творческому цеху в ближайшие годы может быть «похоронен» из-за чрезмерно жёстких языковых норм.

«Больше всего денег украинскому шоу-бизнесу приносят продажи прав на трансляцию сериалов и передач в России и других странах СНГ. Но теперь вести такой бизнес становится практически невозможно», — говорит представитель партии президента.

«Тактическое отступление»

Как отметили опрошенные RT эксперты, развлекательный сектор Украины всегда испытывал трудности с продвижением украиноязычного контента. Например, практически вся продукция «Студии Квартал-95», художественным руководителем которой до избрания президентом был Зеленский, с момента основания выпускала подавляющее большинство продуктов на русском языке.

«Квартал-95», как и другие подобные организации Украины, ориентированы на то, чтобы зарабатывать на русскоязычной аудитории по всему миру. Может в продвижение законопроекта №5554 Зеленский напрямую и не вовлечён, но желание всё же продавить поправки к языковому закону у него и его приближённых наверняка есть», — заявил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко.

Кадр из украиснкого сериала «Папик» производства «Студии Квартал-95», продемонстрированного на российском телеканале СТС

© Кадр из сериала «Папик»

При этом эксперт подчеркнул, что инициатива по введению послаблений в сфере украинизации развлекательного контента не имеет никакого отношения к защите прав русскоязычных жителей страны, поскольку документ был подготовлен исключительно в интересах производителей контента.

«Не секрет, что Потураев близок к Александру Ткаченко. Он раньше работал гендиректором телеканала «1+1», а сейчас занимает пост министра культуры и информполитики. Ткаченко тесно связан с продакшн-компаниями. Тут прослеживается прямая связь. Законопроект об отсрочке украинизации — это банальный лоббизм интересов украинского бизнеса и ничего более», — рассуждает Семченко.

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что из-за строгого языкового законодательства Зеленский оказался в весьма щекотливой ситуации.

«Зеленский исходит из того, что ему необходимо постоянно выступать с украинизаторскими и другими псевдопатриотическими инициативами. Это позволяет ему сдерживать гнев так называемой националистической общественности. Но здесь ему приходится делать своеобразное тактическое отступление, искать способ облегчить зарабатывание денег своим друзьям из творческого цеха», — пояснил Неменский.

Эксперт полагает, что Зеленский найдёт возможность поддержать киноиндустрию, сократив языковые квоты на употребление украинского языка. Однако в таком случае президент может столкнуться с выступлениями радикалов.