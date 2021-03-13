«При заходе на посадку пропала связь»: что известно о крушении самолёта Ан-26 в Казахстане

В Казахстане, в районе аэропорта Алма-Аты, потерпел крушение самолёт Ан-26. В МЧС республики сообщили, что в результате катастрофы погибли четыре человека. Ещё двое были доставлены в местную больницу. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, инцидент, по предварительной информации, произошёл в торце взлётно-посадочной полосы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины произошедшего.

В субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолёт Ан-26.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, инцидент, по предварительной информации, произошёл в торце взлётно-посадочной полосы.

«Около 17:20 при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Аты. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в МЧС Казахстана заявили о гибели четырёх человек в результате произошедшего. Ещё двое, по данным ведомства, были госпитализированы в городскую клиническую больницу №4.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения, пострадавшие находятся в реанимации.

В МЧС уточнили, что в результате жёсткой посадки самолёт загорелся, через некоторое время возгорание было ликвидировано. На место инцидента прибыли пожарные, кинологи, службы спасения и реанимационные бригады.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины авиакатастрофы, а также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Подобные инциденты не должны повторяться», — заявил Токаев в своём Twitter.

Позже стало известно, что борт принадлежал авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) авиационной службы КНБ Республики Казахстан. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами», — цитирует комитет РИА Новости.

В городской администрации также уточнили, что оба пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. У мужчины 1987 года рождения выявлен открытый перелом левого бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Второй пострадавший, 1996 года рождения, был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти и ожогами тела II—III степени.

«Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города», — добавили в администрации.

Соболезнования родным и близким погибших выразил также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алма-Аты», — приводит ТАСС сообщение его пресс-службы.

После инцидента в аэропорту было объявлено о задержке нескольких рейсов. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию по своим вылетам у авиакомпаний.

Случаи крушения самолётов Ан-26

25 сентября 2020 года военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева в Харьковской области. Как сообщил тогда министр обороны Украины Андрей Таран, воздушное судно могло зацепиться крылом за землю. В офисе генерального прокурора Украины рассказали, что катастрофа произошла при заходе на посадку.

На борту находились 27 человек — члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. И. Кожедуба. 26 человек погибли в результате аварии, одному курсанту удалось выжить.

По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело о «нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлёкшем катастрофу и тяжкие последствия».

В декабре 2018 года транспортный Ан-26 авиакомпании GomAir потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК). В результате крушения погибли семь человек, в том числе трое россиян — члены экипажа Иван Масалов, Александр Кретов и Евгений Тарасов. Сообщалось, что причиной трагедии могли стать плохие погодные условия.

В марте 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение Ан-26 ВКС России. По данным Минобороны, погибли 27 офицеров российской армии. Самолёт выполнял плановый рейс с авиабазы Квайрес, расположенной в пригороде Алеппо.

Как стало известно, самолёт столкнулся с землёй, не долетев около 500 м до взлётно-посадочной полосы. В Минобороны подчеркнули, что огневого воздействия на борт не было. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.