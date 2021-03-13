Упавший в Казахстане Ан-26 принадлежал Комитету национальной безопасности
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) авиационной службы КНБ Республики Казахстан. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами», — цитирует комитет РИА Новости.
Как уточнили в городской администрации, двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.
«Двое пострадавших (1987 года рождения с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела II—III степени) находятся в реанимации четвёртой городской клинической больницы Алма-Аты. Состояние крайне тяжёлое», — сказали там.
Врачи предпринимают все усилия по спасению их жизней.
«Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города», — добавили в администрации.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».
В результате аварии четыре человека погибли и два пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.