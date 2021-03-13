Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения самолёта Ан-26 в аэропорту Алма-Аты, в результате которого погибли четыре человека.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших во время крушения самолёта в аэропорту Алма-Аты военнослужащих. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», — написал Токаев в Twitter.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 13, 2021

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».

Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.

Как сообщили в МЧС, в результате аварии четыре человека погибли и два пострадали.