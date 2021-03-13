Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы в Алма-Ате
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«Выражаю соболезнования родным и близким погибших во время крушения самолёта в аэропорту Алма-Аты военнослужащих. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», — написал Токаев в Twitter.
Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 13, 2021
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».
Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.
Как сообщили в МЧС, в результате аварии четыре человека погибли и два пострадали.