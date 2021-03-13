В аэропорту Алма-Аты прокомментировали крушение Ан-26

В аэропорту Алма-Аты прокомментировали падение самолёта Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».

«Сегодня около 17:20 (14:30 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

В пресс-службе также рассказали РИА Новости, что самолёт, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.

Ранее стало известно, что около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По информации Интерфакса, в результате аварии есть погибшие.