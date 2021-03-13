Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Казахстане

Четыре человека погибли при крушении самолёта Ан-26 в Алма-Ате, сообщили в МЧС Казахстана. Ещё два человека госпитализированы.

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«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в МЧС, на месте аварии работают десять реанимационных бригад скорой помощи. 13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы». Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.