Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Казахстане
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«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в МЧС, на месте аварии работают десять реанимационных бригад скорой помощи.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».
Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.