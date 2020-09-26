Мог зацепиться крылом за землю: в Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

По предварительным данным, военно-транспортный самолёт Ан-26, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области, мог зацепиться крылом за землю. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, бортовой самописец пока находится в самолёте, после анализа записанной на нём информации можно будет делать выводы. 26 сентября объявлено на Украине днём траура.

По предварительным данным, военный самолёт Ан-26, потерпевший крушение вечером 25 сентября в районе города Чугуева в Харьковской области, мог зацепиться крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, предварительный анализ даёт основания полагать, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю.

«Бортовой самописец сейчас находится в самолёте, после анализа информации с него можно будет делать выводы», — уточнил Таран.

Как сообщили в офисе генерального прокурора Украины, катастрофа произошла при заходе на посадку.

«По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуева при заходе на посадку самолёт потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги», — говорится в сообщении.

На борту, помимо членов экипажа, находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. И. Кожедуба. Изначально МВД Украины и глава областной госадминистрации Алексей Кучер сообщили, что в самолёте в момент крушения находились 28 человек — семь офицеров и 21 курсант.

Позже в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что на борту было 27 человек: одного курсанта не допустили к выполнению полёта.

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Согласно данным офиса генпрокурора, в результате крушения погибли 25 человек. Позже украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что один из двух выживших курсантов умер в больнице. Таким образом, число погибших увеличилось до 26.

Через несколько часов после катастрофы губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал, что, по имеющимся данным, пилот разбившегося Ан-26 сообщал об отказе левого двигателя самолёта.

«Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю. Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», — уточнил он.

По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело о «нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлёкшем катастрофу и тяжкие последствия».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что в срочном порядке создал правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Он также заявил о намерении приехать 26 сентября в Харьковскую область в связи с крушением Ан-26.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в своём Facebook, что министр обороны Андрей Таран провёл краткий брифинг для прессы на месте трагедии. Как следует из опубликованных данных, пилот разбившегося самолёта говорил диспетчеру о готовности посадить Ан-26 после сообщения о неполадках с двигателем.

«Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8—9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», — написал Геращенко.

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в день крушения самолёт совершил шесть вылетов и пять успешных посадок. Само воздушное судно было произведено в 1977 году.

26 сентября объявлено на Украине днём траура в связи с катастрофой Ан-26. Соответствующий указ подписал в субботу президент страны Владимир Зеленский.

«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолёта Ан-26 во время плановых учебных полётов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооружённых сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 26 сентября 2020 года днём траура», — говорится в документе.

Соболезнования в связи с трагедией семьям погибших выразили российские лётчики и курсанты Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина.

«Глубоко потрясены трагедией, унёсшей жизни курсантов и лётчиков украинского самолёта Ан-26 под Харьковом. Влюблённые в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — отметили российские военные.