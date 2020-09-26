В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26
- Reuters
«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится в сообщении Харьковской областной администрации.
Отмечается, что на территории всей области будут приспущены государственные флаги.
Рекомендовано отменить проведение развлекательных и спортивных мероприятий.
Ранее стало известно, что по факту крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области было возбуждено уголовное дело.