В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

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Правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днём траура по погибшим при крушении самолёта Ан-26.
В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26
  • Reuters

«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится в сообщении Харьковской областной администрации.

Отмечается, что на территории всей области будут приспущены государственные флаги.

Рекомендовано отменить проведение развлекательных и спортивных мероприятий.

Ранее стало известно, что по факту крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области было возбуждено уголовное дело.

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