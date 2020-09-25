Погибли более 20 человек: что известно о крушении самолёта Ан-26 под Харьковом

В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26, на борту которого, как сообщают в МВД Украины, находились 28 человек. По предварительной информации, в результате крушения погибли более 20 человек. Ещё как минимум два человека были госпитализированы. RT ведёт текстовую трансляцию.