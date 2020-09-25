Погибли более 20 человек: что известно о крушении самолёта Ан-26 под Харьковом

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RT
В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26, на борту которого, как сообщают в МВД Украины, находились 28 человек. По предварительной информации, в результате крушения погибли более 20 человек. Ещё как минимум два человека были госпитализированы. RT ведёт текстовую трансляцию.
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  • 25 сентября 2020

    Самолёт Ан-26, потерпевший крушение около Харькова, выполнял учебно-тренировочный полёт. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Он добавил, что причины трагедии «станут объектом тщательного расследования».

  • Украинское издание depo.ua назвало причиной крушения самолёта Ан-26 в отказ двигателя.

    Издание со ссылкой на источник в Минобороны сообщило, что командир самолёта перед катастрофой сообщил по рации о проблемах с двигателем.

  • Очевидец крушения Ан-26 под Харьковом рассказал RT подробности произошедшего. 

    По его словам, «самолёт лежал прямо на трассе». 

  • Одной из возможных причин авиакатастрофы самолёта Ан-26 могла стать ошибка экипажа. Об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    По его словам, которые приводит УНИАН, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлётно-посадочной полосой.



  • В ГСЧС сообщили, что на месте крушения самолёта найдены тела 22 погибших.

    Ещё двое получили ранения, поиски четырёх человек продолжаются.

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  • Владимир Зеленский также сообщил, что в срочном порядке создал правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение уже было дано премьер-министру, уточнил лидер страны.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября приедет в Харьковскую область в связи с крушением самолёта Ан-26.

  • Замглавы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что двух выживших при крушении самолёта в тяжёлом состоянии отправили в больницу.

    Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолёта и искать других погибших и пострадавших.

  • Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при крушении самолёта погибли 20 человек.

    «В самолёте находились военные летчики и курсанты Института ВС имени Кожедуба. По предварительным данным, на борту было семь членов экипажа и 21 курсант. Всего 28 человек. По состоянию на 22:00, по данным госслужбы по ЧС, подтверждена гибель 20 человек», — рассказал он.

  • Самолёт Ан-26 разбился в Харьковской области при заходе на посадку. Информацию о крушении подтвердило командование Военно-воздушных сил ВС Украины.

    Кроме экипажа, на борту самолёта находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

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