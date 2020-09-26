ГСЧС Украины сообщило о поисках двух погибших при крушении Ан-26

В Харьковской области спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате крушения самолёта Ан-26, поиски ещё двух продолжаются.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины.

«26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски ещё двух лиц продолжаются», — заявили в ведомстве.

По данным украинских спасателей, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 25 погибли и двое пострадали.

Ранее украинские СМИ сообщали, что под Харьковом якобы прекратили поисковую операцию на месте крушения Ан-26 после обнаружения тел трёх погибших.