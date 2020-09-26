ГСЧС Украины сообщило о поисках двух погибших при крушении Ан-26
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины.
«26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски ещё двух лиц продолжаются», — заявили в ведомстве.
По данным украинских спасателей, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 25 погибли и двое пострадали.
Ранее украинские СМИ сообщали, что под Харьковом якобы прекратили поисковую операцию на месте крушения Ан-26 после обнаружения тел трёх погибших.