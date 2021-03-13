Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты.
Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26
  • © МЧС Республики Казахстан

Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева.

«С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алма-Аты. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», — приводит ТАСС сообщение.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. 

В результате аварии четыре человека погибли и два пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.

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