Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26
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Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева.
«С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алма-Аты. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», — приводит ТАСС сообщение.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26.
В результате аварии четыре человека погибли и два пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.