Два человека находятся в реанимации после крушения Ан-26 в Казахстане

Двое пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской клинической больницы №4.

«Да, они в реанимации», — сказал сотрудник медучреждения агентству.

Он не уточнил, в каком конкретно состоянии находятся пострадавшие.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы». Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.

В результате аварии четыре человека погибли и два пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.