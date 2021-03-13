Два человека находятся в реанимации после крушения Ан-26 в Казахстане
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«Да, они в реанимации», — сказал сотрудник медучреждения агентству.
Он не уточнил, в каком конкретно состоянии находятся пострадавшие.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы». Самолёт, по предварительной информации, принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.
В результате аварии четыре человека погибли и два пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.