«Приобретают особую ценность»: какое значение имеют учения ОДКБ «Нерушимое братство» для коллективной безопасности

12 октября в Белоруссии стартуют манёвры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Как сообщили в организации, в учениях будут задействованы около 700 человек и более 100 единиц военной и спецтехники, в том числе вертолёты и БПЛА. Цель — отработка действий по совместной подготовке и проведению миротворческой операции. Как отмечают эксперты, в нынешней ситуации, когда в некоторых странах — членах ОДКБ отмечаются внутриполитические проблемы, подобные учения приобретают особую ценность. По мнению аналитиков, проведение «Нерушимого братства» говорит о готовности государств ОДКБ защищать свои национальные и коллективные интересы.

С 12 по 16 октября в Белоруссии пройдёт командно-штабное учение «Нерушимое братство — 2020» с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Учение пройдёт в Витебской области на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В учении будут участвовать контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС)», — заявили в ОДКБ.

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В манёврах примут участие более 700 человек и не менее 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолёты и БПЛА. Предполагается, что наблюдателями станут представители Международного комитета Красного Креста.

Первой целью учений названо «повышение практических умений и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями (подразделениями) Коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач».

Другая цель — «совершенствование боевой слаженности миротворческих контингентов государств — членов ОДКБ». Кроме того, военные будут работать и над «укреплением взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств — членов Организации Договора».

На первом этапе запланирована подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ. Во второй части учений военные должны будут осуществить практические действия «по выполнению задач подразделениями КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира».

Символика ОДКБ

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Миротворческие контингенты государств — членов ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнение задач по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от столкновений, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) персоналом отработают действия подразделений КМС ОДКБ при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам», — отмечено в заявлении организации.

Политический контекст

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что Москва и Минск должны продолжить взаимодействие в оборонной сфере.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия и Белоруссия «ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить учения» на территории республики.

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«Мы проводили и будем проводить. Кто‑то хочет — пусть присоединяется к этим учениям. Кто‑то не хочет — пусть не делает этого», — заявил он, подчеркнув, что стороны спланируют «на годы вперёд» подобные манёвры, будут «их конкретизировать».

Президент Белоруссии также посетовал на то, что НАТО наращивает напряжённость вблизи границ России и Белоруссии.

«Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии для того, чтобы, если не дай бог, можно было этому противостоять», — отметил белорусский лидер.

Путин, в свою очередь, отметил, что у стран есть план, касающийся военной составляющей.

«В течение года у нас — и на территории Белоруссии, и на территории России — практически каждый месяц предусмотрены какие‑то мероприятия. Мы как планировали раньше, так всё и будем делать», — подчеркнул он.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября

РИА Новости

© RIA Kremlin Pool

Напомним, ранее Запад раскритиковал российско-белорусские учения «Славянское братство», проходившие 14—25 сентября.

Так, обеспокоенность выразила Литва. По мнению главнокомандующего ВС республики Вальдемараса Рупшиса, учения носят «наступательный характер».

Однако в Минобороны России подчёркивали, что манёвры проводились «по контртеррористической тематике» и не были направлены против других стран. В них было задействовано более 800 российских и белорусских военнослужащих и около 170 единиц боевой и спецтехники. Учения «Славянское братство» проводятся с 2015 года.

Кроме того, и Владимир Путин указал на то, что проведение учений — «в известной степени для военных людей рутинное дело, оно связано с подготовкой войск».

«Повторю ещё раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано ещё в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации», — подчеркнул российский лидер.

Активность НАТО

Примечательно, что на фоне заявлений литовского руководства об обеспокоенности российско-белорусскими учениями, в самой республике регулярно проходят манёвры НАТО.

Так, одновременно с российским «Славянским братством» в Литве стартовали международные учения Tobruq Legacy 2020 («Наследие Тобрука — 2020») по воздушной обороне, которые также завершились 25 сентября. Их основной целью стала отработка совместного выполнения боевых операций силами ПВО стран НАТО.

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В манёврах были задействованы около 950 военнослужащих из Литвы, Эстонии, Италии, США, Латвии, Польши, Франции, Словакии и Венгрии. Отмечалось, что союзники прибудут на учения с системами противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, Avenger, Mistral, RBS 70, «Гром», Poprad и Stinger.

Кроме того, с 3 сентября по 20 октября в Литве проходят учения одного из подразделений 2-й танковой бригады 3-й пехотной дивизии США, которое размещено в Прибалтике на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») — комплекса военных мероприятий НАТО и Соединённых Штатов, направленных на «сдерживание России».

При этом Североатлантический альянс активизировал деятельность и на Украине. В частности, 18—25 сентября там прошли совместные учения с НАТО Rapid Trident — 2020 на полигоне во Львовской области. Было объявлено, что в них примут участие около 4 тыс. военных, а также тяжёлая военная техника и авиация. Как отметил президент Украины на церемонии открытия, манёвры необходимы для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.

Учения НАТО Tobruq Legacy

© ac.nato.int

Украинские военные также провели совместные с НАТО учения на эсминце ВМС Великобритании Dragon, который 7 октября зашёл в порт Одессы. Об этом сообщила пресс-служба командования Сил специальных операций Украины.

«Защищать коллективные интересы»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, в нынешней ситуации, когда внутриполитические проблемы отмечаются у стран — членов ОДКБ Белоруссии и Кыргызстана, проведение учений «Нерушимое братство» можно считать «знаковым».

«Они посвящены решению гуманитарных задач, что в целом важно, однако в свете последних событий приобретают особую ценность», — считает Коновалов.

По мнению члена Академии военных наук Андрея Кошкина, регулярное проведение учений «Нерушимое братство» говорит о том, что «военная составляющая взаимодействия стран ОДКБ организована эффективно».

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«Прорабатывается координация во время манёвров, в том числе по проблемам безопасности и противодействия терроризму. Организация Договора о коллективной безопасности не раз доказывала, что может целенаправленно и вполне успешно отражать террористическую угрозу, которая в последнее время направлена на среднеазиатские государства. Чего не скажешь о НАТО, в котором также имеются соответствующие установки по борьбе с проникновением террористических групп», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Кроме того, предстоящие манёвры символизируют готовность вооружённых сил государств ОДКБ «защищать свои национальные и коллективные интересы», полагает Кошкин.

«Хотя учения и плановые, они демонстрируют, что Россия не оставляет членов организации и продолжает отрабатывать вопросы, связанные с предоставлением военной поддержки своим соседям. Идёт плановая подготовка, свидетельствующая о высокой степени готовности членов ОДКБ оказывать скоординированную помощь странам, попавшим в затруднительное положение», — уточнил он.

Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси на полигоне Лосвидо под Витебском

© Виктор Толочко / SPUTNIK

Как считает Коновалов, «несмотря на то, что учения по своему масштабу небольшие, зарубежная пресса наверняка увяжет их с теми политическими событиями, которые происходят в ряде стран ОДКБ».

«При этом западные СМИ закроют глаза на наращивание численности военных НАТО и проведение учений у границ России и других стран ОДКБ. В целом увеличивающаяся активность Североатлантического альянса — часть долгосрочной политики блока, направленной против России. Коллективный Запад действует в контексте антироссийской риторики и принимает соответствующие меры», — считает Коновалов.

При этом Андрей Кошкин уверен, что «Запад, который приложил руку к тому, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, сегодня пытается усилить своё давление в информационном пространстве».

«Сейчас со стороны западных стран идёт информационная атака, направленная на Россию и Белоруссию, а также на мероприятия, которые проводят эти страны. К сожалению, это закономерный процесс информационного противоборства. Западу не удалось довести дело до конца в Белоруссии и окончательно дестабилизировать ситуацию, поэтому они перешли в информационную плоскость. Но это всё равно можно расценивать как попытку пошатнуть политическую систему белорусской республики», — заключил эксперт.