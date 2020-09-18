От зарождения до наших дней: белорусская революция

На протяжении нескольких недель тема Беларуси едва ли не самая главная в российских медиа. Однако, если сейчас каждый второй стал экспертом по Беларуси, — ещё год назад никто таковым не был и вообще не следил за происходящим в стране. А творилось много чего. В частности, классическая, но модернизированная схема «цветной революции». Своими мыслями делится корреспондент RT Константин Придыбайло.

Начнём сначала.

19 октября 2019 года оппозиционный политик Николай Статкевич публикует стратегию по приходу к власти. В целом ничего особенного, кроме пункта:

Единственный действенный механизм смены ситуации — массовые, мирные и продолжительные акции протеста. Необходимо максимально использовать для них легальные «избирательные» формы. Чтобы быть продолжительными по времени, акции должны начаться одновременно со стартом «избирательной» кампании.



Собственно, именно это мы и наблюдаем на улицах Минска. Уже бессмысленные, но довольно крупные акции протеста. Сейчас это больше просто массовые прогулки по проезжей части, чем что-то политическое.

Менее чем через неделю, 24 октября 2019 года, блогер Сергей Тихановский создаёт Telegram-канал. К тому времени у него уже есть кое-какая аудитория на YouTube. Откуда связь со Статкевичем? Первое по-настоящему политическое видео у Тихановского как раз с ним. Записано в марте 2019 года.

На следующий день, 25 октября 2019 года, за авторством Степана Путило, который более известен как создатель Telegram-канала Nexta, выходит фильм «Лукашенко. Уголовные материалы».

Распространение он получил как раз через Telegram. Это сейчас становится понятно, что сеть когда-то авторских Telegram-каналов стала принадлежать кому-то одному. Именно последующий призыв этих блогеров собраться на площади 8 ноября 2019-го и вскроет их совместную работу. Первым эту идею озвучил Владимир Цыганович на своём канале MozgON:

«Просьба Степану Нехте. Сказал А — говори Б. Что дальше? Говорите, что дальше?»

© Telegram-канал NEXTA

Нехта не заставляет себя долго ждать и впервые призывает людей на несанкционированную акцию. Проба пера. Отработка схемы.

8 ноября 2019 года сам Степан Путило не приехал. Появилась его качественная картонная копия. Через несколько месяцев такой же картонкой ездила Светлана Тихановская, когда стала кандидатом в президенты, но не появлялась на людях несколько недель.

8 ноября на площади Свободы встретились все блогеры сетки, которая раскачала эту революцию. Помимо картонного Нехты, был живой Сергей Тихановский, который провёл первый стрим с массовой акции. Были также известные авторы «Беларусь головного мозга», Пальчис и другие менее популярные. Но они все там были. Смотрели, как сработала схема «акция на удалёнке» через Telegram, потому что главного героя и автора скандального фильма не было. Как нет всех этих блогеров в стране сейчас.

К акции 8 ноября 2019 года подключились и старые оппозиционные игроки, включая упомянутого Статкевича, а также «Европейскую Беларусь» и другие. По официальным данным, пришли 1000 человек, не пришёл Степан Путило. После этой даты вместе все лидеры оппозиционной блогосферы никогда не собирались.

А что дальше? Нужен мощный инфоповод, и он случается 7 декабря 2019 года после встречи президентов России и Беларуси в Сочи и подписания дорожных карт интеграции. В этот же день оппозиционный политик «старой школы» Павел Северинец организовывает акцию против интеграции. Сергей Тихановский делает видео. Остальные блогеры — активно информационно в Telegram-каналах. 7 декабря собирается, по официальным данным МВД, 650 человек, на следующий день — около 850. Видеоролик о протестах выходит на канале Тихановского 9 декабря.

17 декабря на канале «Страна для жизни» Тихановского выходит фильм «Площадь 2010. Эксклюзив». Там идёт разбор неудач большой протестной акции после выборов 2010 года. И уже тогда призывают выходить на улицы в 2020-м. Вспоминается стратегия Статкевича.

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20 и 21 декабря 2019 проходят митинги против интеграции с Россией. Официальный организатор, если так можно сказать, — Павел Северинец. Информационная поддержка всеми блогерами, которые встречались 8 ноября, + Нехта из Польши. Суммарно приняли участие в акциях около 2000 человек.

26 декабря Тихановского осудили за незаконную организацию массовой акции и поместили под арест. 29 декабря снова акция против интеграции. Там было всего 110 человек, информационно никто не поддержал. Может быть, потому что там не появился бы арестованный Тихановский?

Сразу после выхода Тихановского тактика меняется и переходит в онлайн. 19 января создаются локальные чаты «Страны для жизни». Сначала в крупных областных городах, а затем меньше. Их задача понятна — организация и координация протестных акций, причем неважно, каких. До президентской кампании ещё далеко.

19.01.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Минск Для Жизни»;

«Минск Для Жизни ЧАТ»;

«Брест Для Жизни ЧАТ»;

«Витебск Для Жизни ЧАТ»;

«Гродно Для Жизни ЧАТ».

20.01.2020 — создан ТГ-канал «Жлобин Для Жизни ЧАТ».

02.02.2020 — создан ТГ-канал «Слуцк для жизни».

18.03.2020 — создан ТГ-канал «Орша для жизни».

08.04.2020 — создан ТГ-канал «Гомель Для Жизни».

09.04.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Вилейка Для Жизни»;

«Барановичи — для жизни».

10.04.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Молодечно для жизни»;

«Бобруйск для жизни».

11.04.2020 — создан ТГ-канал «Пинск для жизни».

14.04.2020 — создан ТГ-канал «Лида для жизни ЧАТ».

19.04.2020 — создан ТГ-канал «Могилёв Для Жизни ЧАТ».

23.04.2020 — создан ТГ-канал «Столбцы для жизни».

24.04.2020 — создан ТГ-канал «Слоним для Жизни Чат».

27.04.2020 — создан ТГ-канал «Крупки для жизни».

29.04.2020 — создан ТГ-канал «Мозырь для Жизни».

30.04.2020 — создан ТГ-канал «ПОЛОЦК НОВОПОЛОЦК СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ЧАТ».

01.05.2020 — создан ТГ-канал «Дзержинск для жизни».

02.05.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Поставщина для жизни!»;

«Волковыск Для Жизни ЧАТ»;

«Солигорск Для Жизни ЧАТ».

08.05.2020 — создан ТГ-канал «Борисов для жизни».

14.05.2020 — создан ТГ-канал «Жодино для жизни чат».

17.05.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Беседка Кореличи для жизни»;

«Беседка Новогрудок для жизни».

21.05.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Речица Для Жизни»;

«Речица Для Жизни ЧАТ».

22.05.2020 — создан ТГ-канал «Светлогорск Для Жизни ЧАТ».

23.05.2020 — создан ТГ-канал «Кобрин для жизни».

26.05.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Мядель-Нарочь для жизни»;

«Страна для жизни Щучин».

28.05.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Логойск для жизни»;

«Лельчицы Для Жизни ЧАТ».

31.05.2020 — создан ТГ-канал «Калинковичи для Жизни ЧАТ».

07.06.2020 — созданы ТГ-каналы:

«Ельск для Жизни ЧАТ»;

«Добруш для Жизни ЧАТ».

09.06.2020 — создан ТГ-канал «Страна для жизни Лепель».

С приходом весны вся активность снова выходит из онлайна и стримов на улицы. Сергей Тихановский набрал за зиму ещё больше аудитории благодаря взаимному пиару Telegram-каналов и других блогеров из их сетки. Акции позиционировались как прогулки. «Гуляем с подписчиками по набережной Гомеля». В сентябре 2020-го тоже всё называют «прогулками».

После прогулки становятся пикетами для сбора подписей, правда, впоследствии их подадут не за Сергея Тихановского, а за его жену Светлану. Сергей отбывал административное наказание за очередную «прогулку», и его не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Ничего, это не имело значения, потому что цель — не его и не его жену в президенты, а свержение Лукашенко любой ценой. Всё по классике.

Светлана Тихановская

AFP

© Wojtek RADWANSKI

Во время одной из акций по сбору подписей появляется необходимый лозунг для «цветной революции» и её символ. Им становятся тапок и «Стоп таракан!». Впервые это звучит 31 марта 2020 года.

15 мая 2020 года кандидатом в президенты регистрируют Светлану Тихановскую. Потом Сергея Тихановского снова осудят за несанкционированную акцию. А дальше вы уже всё знаете...