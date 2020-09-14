«Общение приобретает ещё большую актуальность»: о чём будут говорить Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

14 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Как ранее сообщили в Кремле, основными темами встречи станут дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства, а также двустороннее сотрудничество в ряде областей, в частности цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию.

14 сентября в Сочи стартуют переговоры российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Официальный визит лидера Белоруссии в Россию ранее анонсировал Кремль.

Как говорится в сообщении, размещённом на сайте президента РФ, на встрече будут подняты «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества». При этом особое внимание будет уделено вопросам реализации российско-белорусских проектов в ряде областей, а также перспективам развития интеграционных процессов по линии Союзного государства.

Энергетический акцент

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также уточнил спектр тем, которые планируют обсудить Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В частности, президенты поднимут вопросы торгово-экономических отношений, включая реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Российской Федерацией. Также лидеры обсудят целый ряд других актуальных тем, таких как цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, взаимодействие по линии предприятий, а также дорожная карта по интеграции.

«Всё это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает ещё большую актуальность и важность», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, 1 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона совместно с белорусскими коллегами начинает техническую проработку условий рефинансирования задолженности Белоруссии перед Россией.

Как сообщил в конце августа белорусский лидер, речь идёт о рефинансировании долга в размере $1 млрд. Лукашенко добавил, что после того, как Белоруссия оставит эти средства у себя, это «будет хорошим подкреплением» белорусской национальной валюты.

Говоря 10 сентября о своём предстоящем визите в Россию, президент отметил, что рассчитывает поставить «жирную точку» в реализации договорённостей, достигнутых ранее на переговорах глав правительств двух стран.

«Вы хорошо видите ситуацию в Белоруссии. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — отметил президент Белоруссии в беседе с российским послом Дмитрием Мезенцевым.

Ранее, 11 сентября, переговоры с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем провёл глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как заявили в российской энергетической компании, стороны обсудили «текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере». Отмечается, что контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку топлива на белорусский рынок и его транзит действуют до конца текущего года.

Сотрудничество стран в области энергетики обсуждалось и во время визита российского премьер-министра Михаила Мишустина в Минск в начале сентября. По итогам этих переговоров глава правительства РФ отметил, что стороны достигли договорённостей по вопросам, связанным с оплатой поставок энергоносителей.

Кроме того, Михаил Мишустин сказал, что рассчитывает на восстановление объёмов товарооборота РФ и Белоруссии, который за первое полугодие 2020 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как предположил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, прежде всего на встрече лидеров России и Белоруссии речь будет идти о подтверждении тех совместных проектов, которые уже намечены или реализуются.

«Прежде всего это завершение строительства «Росатомом» АЭС на территории Белоруссии. Со своей стороны Минск может дать дополнительные гарантии бесперебойного транзита российских углеводородов, который идёт по её территории. Не исключено, что в очередной раз речь зайдёт о поставках белорусских продуктов на российский рынок, по которым ранее были некоторые разногласия», — считает Фельдман.

В свою очередь, сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский полагает, что приоритетной темой переговоров станутэнергетические проекты, долгосрочные контракты по нефти и газу по понятным и предсказуемым правилам.

«Второй момент: в 2012—2013 годах уже обсуждалось создание совместных холдингов, объединение российских и белорусских предприятий для того, чтобы по отраслевому принципу избежать внутренней конкуренции и выступить единым фронтом на внешних рынках», — напомнил эксперт в интервью RT.

Интеграционный процесс

Кроме того, с точки зрения политологов, ещё одной важной темой переговоров российского и белорусского лидеров станет интеграция двух стран. Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что сейчас уже нельзя реализовать те договорённости, которые были предусмотрены договором 1999 года о создании Союзного государства.

«Обстановка тогда (в момент подписания договора. — RT) была другая… А сейчас — два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре», — заявил Лукашенко 9 сентября в интервью российским СМИ.

Поэтому, по его словам, российский и белорусский лидеры начали работать над поиском новых путей для интеграции в нынешних условиях.

Президент России Борис Ельцин и президент России Александр Лукашенко после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии

РИА Новости

© Владимир Родионов

Отметим, что дискуссия о перспективах интеграции России и Белоруссии уже встревожила власти Украины. Как заявил в интервью «Громадське» посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, дальнейшее сближение двух стран «безусловно, будет носить негативный характер» для Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной чушью» предположения о том, что во время визита Лукашенко в Россию будет якобы обсуждаться тема слияния государств.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», — подчеркнул Песков.

По мнению Павла Фельдмана, в действительности экономическая интеграция между Россией и Белоруссией уже сейчас находится на высоком уровне.

«У нас единый рынок труда и свободное движение товаров. В вопросе экономической интеграции осталось сделать только одно — ввести общую валюту, о чём в Москве давно говорят. В остальном же сейчас пришло время предпринимать шаги по политической интеграции. В частности, выполнить положения соглашения о Союзном государстве, такие как создание союзного парламента и правительства», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Пётр Петровский. По его мнению, Москва и Минск могут в первую очередь использовать те механизмы, которые уже созданы по линии Союзного государства.

«Это и высший госсовет, и совет министров, и коллегии министерств союзного государства, которые имеются, но не загружены в полную силу. Пока что мы не выработали даже уже существующие возможности Союзного государства», — считает эксперт.

Говоря о перспективах интеграции, Петровский также напомнил о сложности сопряжения налоговых систем двух государств.

«Белоруссия — унитарное государство, Россия — федеративное. У стран различные экономики, и найти подход к гармонизации двух налоговых систем непросто. Пока что, скорее всего, будет сделан акцент на социально-экономических вопросах. Возможно, что во время предстоящей встречи может быть решён вопрос об отмене сотового роуминга на территории Союзного государства», — полагает эксперт.

На фоне протестов

Стоит отметить, что переговоры двух лидеров пройдут на фоне непростой ситуации в Белоруссии. Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК победу на них одержал возглавляющий страну с 1994 года Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей. Несогласные с этими цифрами граждане начали выходить на улицы с требованием провести перевыборы. Акции протеста продолжаются в республике до сих пор.

Так, 13 сентября в Минске было увеличено количество милицейских нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД для пресечения несанкционированных акций. Об этом сообщила ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Демонстрация в Минске, 6 сентября 2020 года

Reuters

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Ранее, 27 августа, российский президент Владимир Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Минску в случае необходимости. При этом российский лидер подчеркнул, что силовики могут быть направлены в соседнюю республику только в крайнем случае.

По мнению экспертов, в свете последних событий руководство Белоруссии могло наглядно убедиться, что главным союзником и партнёром Минска является именно Москва.

«Александр Лукашенко всегда старался придерживаться сложной многовекторной стратегии. Однако сейчас, очевидно, он готов к ещё более плодотворному диалогу с Москвой», — говорит Павел Фельдман.

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Аналогичной точки зрения придерживается и Пётр Петровский.

«Думаю, белорусская сторона явно готова к тому, чтобы сгладить углы в диалоге с Россией», — полагает эксперт.

Отметим, что на фоне протестных выступлений власти Белоруссии актуализировали дискуссию о конституционной реформе в стране. Лукашенко сообщил, что сейчас разрабатывается уже третий вариант проекта новой Конституции, который в будущем предполагается вынести на референдум. При этом в случае принятия обновлённой Конституции в стране могут пройти и новые выборы президента и парламента — об этом белорусский лидер сказал в ходе визита на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) 17 августа.

Впрочем, эксперты уверены, что запланированные перемены в Белоруссии не отразятся на белорусско-российских отношениях. В частности, такую точку зрения в беседе с RT высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Россию и Белоруссию объединяют не сиюминутные порывы, а общие исторические и культурные корни. И сегодня у нас чрезвычайно плотные экономические и, конечно, культурные и гуманитарные связи. По сути, мы представляем единое историко-культурное, экономическое и политическое пространство, близость стран предопределена объективными, а не субъективными факторами», — пояснил Шаповалов.

По его словам, переговоры двух президентов могут ещё больше сблизить две страны.

«Уверен, что эта встреча даст импульс к дальнейшей интеграции. Я думаю, что сейчас может быть определён новый качественный уровень взаимодействия России и Белоруссии», — подытожил эксперт.