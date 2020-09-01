Москва и Минск начинают техническую проработку рефинансирования долга

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское ведомство и белорусский Минфин начинают техническую проработку условий рефинансирования долга Белоруссии перед Россией.

«Мы ведём переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объёмы... Будем работать с нашими партнёрами белорусскими в целом по кредиту», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Силуанов ответил на вопрос, поступал ли уже от Белоруссии запрос на реструктуризацию долга.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать с Минском рефинансирование кредитов.