«Не предполагали, что здесь может быть такое»: экзарх всея Беларуси — о ситуации в республике и позиции церкви

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин поделился с корреспондентом RT Константином Придыбайло своими взглядами на миссию церкви и обстановку в республике. По мнению владыки, священнослужители должны нейтрально воспринимать события в Белоруссии и не вмешиваться в политические споры. Также он не поддержал идею предоставления автокефалии Белорусской православной церкви, которую продвигают некоторые политические деятели страны.

— Вы возглавили Белорусскую православную церковь в такое непростое для страны время (владыка был избран Патриаршим экзархом всея Беларуси 25 августа. — RT). Какова сейчас ваша главная задача?

— Главная задача, я думаю, она во все времена для священнослужителей одинаковая — это возвещать Слово Божие всем людям. Тогда всё встанет на свои места, и тогда все напряжения спадут и найдутся правильные решения.

Другое дело: как возвещать Слово Божие? Как доносить его до как можно более широкого слоя людей? Но это уже другая тема. А так, прежде всего — Слово Божие, Евангелие, учение церкви. Учение о нравственном законе, нравственном чувстве в человеке. Вот этот спектр вопросов, который должен быть поставлен во главу угла.

— Вы первый белорус, который возглавил Белорусскую православную церковь за 31 год её существования. На ваш взгляд, насколько это важно для вашей паствы?

— Важно, насколько профессионально человек выполняет своё дело. В церковной сфере профессионализм заключается в том, чтобы следовать учению церкви во всех деталях, во всех точностях, с большой заботой. И в нашем обществе, в общем-то, есть запрос на то, чтобы белорусский язык чаще использовался, чтобы наше национальное сознание развивалось. Но этот запрос не настолько велик, чтобы ставить его во главу угла.

И думается, что будет не совсем хорошая перспектива для церкви, если национальный признак будет преобладать. Полагаю, что прекрасный тому пример — родившийся в Москве высокопреосвященнейший митрополит Филарет (возглавлял БПЦ с 1978 по 2013 год. — RT), получивший звание героя Беларуси. А родился в Москве. Беларусь для него такая же родная, как и Россия, и Москва.

— На фоне происходящих сейчас в Белоруссии событий те или иные силы пытаются вмешиваться в дела церкви, православной, католической, в том числе. На ваш взгляд, как нужно реагировать на такие попытки вмешательства, точнее, втягивания церкви (в политические споры. — RT)?

— Апостол Павел говорит о том, что мы должны быть всем для всех, чтобы приобрести хотя бы некоторых. И, думается, что позиция церкви должна быть нейтральной. Церковь должна оставаться местом встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов, разного уровня образования, интересов.

Но чтобы люди чувствовали себя, приходя в храм Божий, именно как находящимися в Доме Отца Небесного. И позиция должна быть, с одной стороны, нейтральной и служащей примирению, а с другой — ненавязчиво и некатегорично, но с любовью и заботой возвещает Слово Божие, которое говорит, где правда, где ложь, где грех, где добродетель, и как постараться в этой ситуации с помощью добродетели найти путь обратно к спокойной мирной Беларуси.

— На ваш взгляд, как сейчас в Белоруссии взаимодействуют друг с другом власть и церковь?

— На взаимодействие, прежде всего, наложила отпечаток коронавирусная инфекция. Мы вынуждены были с начала Великого Поста (со 2 марта. — RT) свернуть многие наши проекты — и социальные, и миссионерские, работу с молодёжью. К сожалению, даже до сегодняшнего дня мы не можем возобновить эту работу в полном объёме.

Но думаю, что всё равно ситуация тем или иным образом нормализуется, и мы сможем продолжать наши проекты, расширив их, углубив, и найдя новые возможности.

— Вы сейчас часто употребляли слово «молодёжь». Как раз-таки, наверное, молодёжь, и люди моего возраста, 30-летние, являются основными участниками тех действий, которые происходят на улицах Минска и в других городах.

Но есть такой неприятный момент, с которым я, в том числе, столкнулся. Это размещение личных данных в интернете, к тому же люди пишут комментарии или сообщения с ненавистью, хотя мы, может быть, даже не знакомы, они просто не разделяют мои взгляды на политическую ситуацию. Откуда берётся такая ненависть во вроде бы мирных белорусах?

— Думается, что такие моменты в жизни нашего общества возникают от того, что люди не всегда внимают голосу сердца своего. И не всегда, как учат святые отцы, обращают внимание, что там происходит, что там находится, какие мысли, чувства, переживания: они добрые или они противоположного качества.

Епископ Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин

© RT

Евангелие нам говорит, что «добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Нужно внимательнее относиться к духовной составляющей своей жизни, взглянуть на духовные законы. Потому что своей злобой человек вредит не только другим людям, но и самому себе.

Важно и то, что информация, которая подаётся неправильно, воздействует на людей, и они воспринимают этот негатив. Раньше была добрая традиция — не говорить без нужды о грехах. Да, грех надо преодолевать, с ним надо бороться, но от того, что мы часто обсуждаем его, человек вряд ли сразу переменится. Важна не столько настойчивость, сколько быть услышанным.

— Вы практически начали отвечать на мой следующий вопрос. Сейчас многие священнослужители и в своих проповедях, и просто в комментариях начали говорить о политике. Насколько это уместно, как вам кажется?

— Политика — это очень сложная сфера. Многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божием?

Погружение в политику накладывает отпечаток на душу, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии. Примешивается логика, желания, чувства, стремления.

Примешивается желание помочь людям, но не учитывается при этом, какова Воля Божия, каков путь, угодный Богу, и что говорит об этом Евангелие. Поэтому задача священнослужителей — больше всего говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению, о преодолении грехов и ошибок прошлого и нынешнего времени, призывать к сплочению, к единению нашего общества на основе христианских и духовных ценностей.

— Наверное, логично спросить сейчас: в свете последних событий не изменились ли отношения между конфессиями в Белоруссии?

— Я думаю, что они не изменились. Вопрос только в том, что современная ситуация накладывает отпечаток на всех нас, и, как я говорил выше, (из-за распространения коронавирусной инфекции. — RT) наши возможности для работы по различным направлениям общественной жизни изменились.

Сейчас возможностей проводить встречи или мероприятия, которые бы свидетельствовали о наших добрых взаимоотношениях, стало меньше. Что касается доброжелательности — это всегда было присуще нашей земле. Конечно, это надо сохранять. Не дай Бог будет ещё и разделение на религиозной почве.

Со своей стороны мы заботимся не только о своей пастве. Мы переживаем моменты, которые так или иначе находят отражение в целом в белорусском обществе, вне зависимости от религиозных убеждений людей — будь они даже неверующими, атеистами. Это наши сограждане, они наши братья, пусть не во Христе, но братья как чада Божии, чада Адама.

— Вы сказали слово «разделение». Некоторые оппозиционные лидеры уже говорили, намекали на автокефалию. Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Эта тема несколько навязывается извне. Внутри Беларуси такой потребности нет. Предыдущее столетие показывает, когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на Родине.

Сейчас об этом (о вероятности автокефалии. — RT) больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого хотят, видимо, продвинуть свои идеи. Но в этом (автокефалии. — RT) нет сейчас абсолютно никакой необходимости.

Вместе с тем хотел бы сказать, что не следует сейчас как-то расслабляться и впадать в беспечность. Потому что совсем недавно, год назад, мы не могли предположить, что здесь, в Беларуси, может быть такое. Но тем паче, надо хранить бдительность и избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема (автокефалии. — RT) поднималась в том или ином формате.

— Лично мне происходящее в Белоруссии очень напоминает события на Украине шестилетней давности. Как вам кажется, какие уроки тех событий нужно вынести, чтобы не допустить ошибок здесь и сейчас в Белоруссии?

— В ситуации, которая сложилась в Беларуси, мне видится, что должно быть пошаговое движение вперёд. И это движение — оно должно быть сопряжено и с тем, чтобы те ошибки, грехи, которые были допущены в этом противостоянии, чтобы они были заглажены, чтобы было принесено покаяние.

Прихожанка церкви в Минске

© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Те, кто допустил неправильные действия, по-человечески они, естественно, должны понести наказание. Но, в то же время, надо осознавать, что, помимо человеческого сообщества, людей будет ещё судить и Бог, который воздаст людям за добрые дела наградой, и за злые дела — наказанием. Причём, воздаст даже за те действия, мысли, чувства, которые невидимы были другим людям. Которые даже, может быть, сам человек не осознаёт.

Поэтому вот эти слова Спасителя, Бога нашего, который говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам», — они также должны учитываться. С одной стороны, по гражданским нашим законам, виновные должны понести наказание. Но на этом не должен исчерпываться путь к примирению.

Главная составляющая примирения — возможность простить и больше не вспоминать, переступить через свою обиду. Потому что невозможно на весах человеческого правосудия взвесить во всех деталях, кто больше прав, а кто меньше.

Нужно начать писать новую страницу истории нашего Отечества. Это, скажем, создание новой Конституции, новые выборы и так далее. Но чтобы это было на чистом листе, хорошо подготовлено, и в мирном духе.

— Вы говорите, что нужно уметь примиряться. Есть известное выражение преподобного Лаврентия Черниговского: «Нельзя разделить Пресвятую Троицу Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Беларусь». Вы согласны с этим?

— Наши народы очень близки. И вот это разделение произошло больше на политической почве. Причём, оно было смоделировано извне. Другое дело, что не хватило нам мудрости наших предыдущих поколений, чтобы этому разделению противостоять. Но вместе с тем мы знаем, что есть пророчества о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе. Об этом будем молиться, к этому будем стремиться.

— Вы кандидат богословия. Я как раз процитировал одного преподобного. Может быть, у вас есть какая-то любимая другая цитата, которая, может быть, подходит к той ситуации, что мы сейчас видим?

— Это цитата преподобного Серафима Саровского. Он не был богословом, не имел даже семинарского образования. Вместе с тем преподобный говорил порой очень ёмко, глубоко, и был широко образованным человеком для своего времени, занимаясь самообразованием. Серафим Саровский любил читать Священное Писание. И не только прочитывал, но жил этим.

На вопрос, как поступить в той или иной ситуации, преподобный отвечал: «Когда примолчи, а когда и возопи». Когда человеку предоставляется выбор, надо проявить мудрость и осторожность. Порой нужно промолчать, а порой — сказать или даже прокричать, чтобы достичь какой-то цели.

У нас иногда не хватает этой мудрости преподобного, который деликатно, осторожно умел общаться с людьми. И примером своей жизни показывал, как зло преодолевается добром. И когда на него разбойники напали, и когда братья его не понимали.

— Какой ваш самый главный жизненный принцип?

— Стараться жить по Евангелию.