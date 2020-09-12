Глава БПЦ оценил политические заявления священнослужителей

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Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин рассказал, как относится к случаям, когда священники в своих проповедях дают оценку политическим событиям.
Глава БПЦ оценил политические заявления священнослужителей
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«Политика — это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием?» — сказал митрополит.

Вникание в политику накладывает отпечаток на душу человека, добавил он.

«Уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии», — сказал священнослужитель.

Задача сотрудников церкви больше заключается в том, чтобы говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению и преодолению ошибок прошлого и современного, подчеркнул митрополит.

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