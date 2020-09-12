Глава БПЦ оценил попытки внешних сил втянуть церковь в политику

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин прокомментировал попытки внешних сил втянуть церковь в политическую ситуацию в Белоруссии.

«Думается, что позиция церкви должна быть нейтральной. Церковь должна быть местом встречи людей различных политических мировоззрений, взглядов, разного уровня образования, разных интересов и так далее, чтобы они, приходя в храм Божий, чувствовали себя находящимися в доме отца небесного», — сказал он в беседе с RT.

Митрополит добавил, что позиция церкви при этом должна быть «нейтральной и служащей к примирению сторон», но и должна ненавязчиво, с любовью и заботой возвещать Слово Божие, которое «говорит, где правда, где ложь, где грех, где добродетель».

В настоящее время на взаимодействие церкви и власти в Белоруссии наложила отпечаток коронавирусная инфекция, отметил он.