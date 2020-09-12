Глава Белорусской православной церкви прокомментировал своё назначение

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин рассказал в беседе с RT, какую задачу ставит для себя на своём посту.

«Главная задача, я думаю, она для всех времён — это для священнослужителей возвещать Слово Божие, для всех людей. Тогда всё встанет на свои места, и тогда все напряжения спадут, и найдутся правильные решения. Другое дело, как возвещать Слово Божие, как его доносить до как можно больше широкого слоя людей», — сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько важно белорусское происхождение митрополита, он подчеркнул, что «это не самое главное».

«Насколько человек профессионально выполняет своё дело, в нашей сфере, в сфере церковной, профессиональность заключается в том, чтобы следовать учению церкви во всех деталях, во всех точностях... И есть запрос в нашем обществе о том, чтобы больше было белорусского языка, больше национально наше сознание развивалось», — сказал митрополит.

При этом он указал, что этот вопрос «не настолько велик», чтобы ставить его «во главу угла».

«И думается, что будет не совсем хорошей перспектива церкви, если только национальный признак будет преобладать», — отметил митрополит.

Ранее Священный синод РПЦ принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении его от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.

На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.