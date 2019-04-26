«Неадекватные инициативы»: зачем в Раде призвали раздавать украинские паспорта гражданам России

Киеву стоит подумать о том, как обеспечить жителей Донбасса социальными гарантиями, а не предлагать раздавать украинские паспорта в России. Так в РФ отреагировали на призыв депутата Рады Евгения Рыбчинского предоставлять украинское гражданство россиянам. Слова парламентария стали частью реакции властей Украины на указ президента России Владимира Путина, согласно которому упрощается процедура выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Эксперты отмечают, что предложение Рыбчинского — не более чем популизм, однако даже если Киев попытается реализовать эту идею, вряд ли россияне поспешат воспользоваться такой возможностью.

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Такое заявление он сделал после появления указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

По словам Рыбчинского, такой шаг украинского правительства якобы поставит российское руководство «в безвыходное положение».

«Есть Кубань, которая этнически украинская... Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем», — отметил парламентарий.

Напомним, 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры оформления российского гражданства, которой могут воспользоваться жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, срок рассмотрения соответствующих заявлений не должен превышать трёх месяцев.

В Киеве появление указа вызвало бурю негодования — пока ещё действующий президент Порошенко заявил, что Москва «перешла красные линии», и обратился за поддержкой в Совет Безопасности ООН.

«По поручению (президента Украины. — RT) Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договорённостям», — написал на своей странице в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент России Владимир Путин с удивлением отнёсся к реакции украинских властей.

«По поводу выдачи паспортов другими, соседними государствами почему-то не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совета Безопасности ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем!» — цитирует российского лидера ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Вместе с тем, комментируя решение об упрощённой системе получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР, Владимир Путин заявил, что его указ продиктован проблемами гуманитарного характера, потому что жители республик «не могут реализовать самые элементарные потребности».

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Это вопрос чисто гуманитарного характера», — подчеркнул президент России.

Об этом же 25 апреля говорил и российский постпред при ООН Василий Небензя во время созванного Украиной заседания Совета Безопасности. Он подчеркнул, что жители Донбасса нуждаются в российском гражданстве из-за невыносимых жизненных условий, в которые их поставил Киев.

«Во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даём возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается», — констатировал дипломат, представив своим коллегам официальные данные МВД РФ: за пять последних лет в Россию въехало 925 тыс. человек из юго-восточных областей Украины. За этот же промежуток времени более 334 тыс. украинцев обратились по вопросу оформления российского гражданства.

«Иными словами, данной инициативой Россия отвечает на отчаяние многих тысяч людей. Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс», — подчеркнул Небензя.

«Чистой воды популизм»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал абсурдным предложение украинского парламентария выдавать россиянам паспорта в центре Москвы.

«Депутат Рады выступил с подобной инициативой только для того, чтобы о нём заговорили и узнали. Заявление является абсурдным — Рыбчинский неадекватно оценивает ситуацию. Решение Москвы имеет весомый, социальный смысл, а слова украинского парламентария — это чистой воды популизм», — отметил Цеков в беседе с RT.

По его словам, Москва стремится защитить тех граждан Украины, которые проживают в ДНР и ЛНР: украинские власти не выплачивают им пенсии, не предоставляют социальные пособия. Не говоря уже о том, что на протяжении пяти лет «родная» украинская власть убивает своих граждан на территории республик, подчеркнул эксперт. Поэтому инициатива депутата Рады потерпит полное фиаско — россияне не заинтересованы в получении украинского паспорта, они дорожат своим гражданством, уверен Цеков.

Верховная Рада Украины

Reuters

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По мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, заявление украинского депутата необходимо расценивать лишь как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

«Это фигура политической речи, которая отвлекает внимание от проблем внутри Украины и фиксирует его на действиях российского руководства. Однако это предложение не несёт ничего позитивного, не говоря уже о том, что технически и политически его реализация невозможна», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Вопрос гуманитарного характера»

По мнению аналитиков, вместо того чтобы выступать с бессмысленными предложениями о выдаче украинских паспортов гражданам РФ в центре Москвы, парламентариям стоило бы выдвинуть более насущные инициативы. В частности, они могли бы подумать, как гарантировать населению Донбасса хотя бы элементарные права, которых они были лишены украинскими властями.

Как отмечает Сергей Цеков, украинские власти сами отказались от своих граждан, лишив их всякой социальной поддержки и развернув против них карательные операции.

«Вместо того чтобы выступать с инициативой о выдаче россиянам паспортов Украины в центре Москвы, украинский парламентарий должен был бы подумать, как обеспечить социальные гарантии жителям ЛНР и ДНР, что сделать, чтобы они получали пенсию, пособия и другие социальные выплаты. В отличие от Украины, в России нет граждан, которые были бы лишены таких возможностей», — заявил Цеков.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявление украинского парламентария серьёзно рассматривать не стоит, оно лишь свидетельствует о низком уровне политической культуры. Между тем решение российских властей может действительно помочь жителям Донбасса.

«Фантазии украинских политиков, подогретые нездоровой избирательной кампанией, приводят к забавным казусам. Эта инициатива — из разряда «депутаты тоже шутят». Никаких разумных и рациональных последствий от данной шутки быть не может. Тогда как инициатива России связана с гуманитарной катастрофой, которая стала следствием авантюрной военной политики киевских властей и привела к тому, что миллионы граждан Украины превратились в изгоев в своей собственной стране и людей второго сорта, которые не участвуют в выборах, лишены возможности нормально жить», — подчеркнул Шаповалов в разговоре с RT.

«Станет посмешищем для всего мира»

Ещё до начала вчерашнего заседания Совбеза ООН по запросу Украины страны ЕС назвали действия Москвы противоречащими «целям и духу Минских соглашений» и подрывающими территориальную целостность Украины.

«Принятие данного решения сразу после состоявшихся на Украине президентских выборов, которые продемонстрировали твёрдую приверженность Украины демократии и верховенству права, показывает стремление России и дальше дестабилизировать Украину и обострить конфликт», — заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр

Reuters

© Amr Alfiky

С аналогичной позицией выступил и заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

«Предоставление гражданства в массовом порядке гражданам другого государства подрывает и нарушает принцип суверенитета», — заявил он.

Возмущение Украины поддержали и главы внешнеполитических ведомств Литвы и Латвии.

Также по теме «Для Киева это станет лакмусовой бумажкой»: Небензя об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Донбасса В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Одной из повесток дня по требованию Украины может стать решение России...

В ответ на антироссийские выпады участников заседания Василий Небензя заявил, что Москва никого не заставляет менять гражданство, а решение российских властей никак не связано с минскими договорённостями.

«Послушав наших западных коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет граждан Украины менять гражданство и при этом (конечно же, ну как же без этого) «нарушает» минские договорённости. Хочу ещё раз спросить у вас: «Какой пункт минских договорённостей мы нарушаем? Вы читали их?» — обратился к присутствующим российский постпред.

Несмотря на возмущение Киева, никакой резолюции по итогам заседания Совбеза принято не было, ни с каким обращением председатель не выступил и никто не делал заявлений, как надеялся постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Перед началом заседания он заявил журналистам, что рассчитывает по итогам встречи «как минимум на заявление председателя Совбеза, или другое заявление Совета, или хотя бы заявление для прессы».

Вместе с тем, по мнению Сергея Цекова, не исключено, что некоторая часть международной общественности откликнется на идею о раздаче украинских паспортов гражданам России. Однако если Киев решится её реализовать, Украина в очередной раз добровольно «станет посмешищем для всего мира», а международное сообщество по привычке закроет на это глаза.