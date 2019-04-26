В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

«Есть Кубань, которая этнично украинская... Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем», — заявил Рыбчинский. Видео выступление политика опубликовал «Политнавигатор».

По его мнению, если Киев начнёт раздавать украинские паспорта в Москве, то российское правительство окажется в безвыходном положении.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.