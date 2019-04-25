Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН. Одной из повесток дня по требованию Украины может стать решение России упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал странным желание Киева вынести разбирательство на площадку международного органа, поскольку собственные паспорта украинским гражданам уже выдают ряд соседних государств, среди которых Польша, Венгрия и Румыния. RT ведёт прямую трансляцию.