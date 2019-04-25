Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

Короткая ссылка
RT
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН. Одной из повесток дня по требованию Украины может стать решение России упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал странным желание Киева вынести разбирательство на площадку международного органа, поскольку собственные паспорта украинским гражданам уже выдают ряд соседних государств, среди которых Польша, Венгрия и Румыния. RT ведёт прямую трансляцию.

Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить