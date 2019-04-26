В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
- Reuters
По словам депутата, Рыбчинский в попытках как-то уязвить Россию оскорбляет собственную страну.
«Видимо, ему хочется поглумиться над собственным паспортом, выдавая его на улицах», — заключил Калашников.
Ранее депутат Верховной рады в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
По его мнению, если Киев начнёт раздавать украинские паспорта в Москве, то российское правительство окажется в безвыходном положении.