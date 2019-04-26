В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
  • Reuters

По словам депутата, Рыбчинский в попытках как-то уязвить Россию оскорбляет собственную страну. 

«Видимо, ему хочется поглумиться над собственным паспортом, выдавая его на улицах», — заключил Калашников.

Ранее депутат Верховной рады в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

По его мнению, если Киев начнёт раздавать украинские паспорта в Москве, то российское правительство окажется в безвыходном положении.

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