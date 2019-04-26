Захарова прокомментировала реакцию на ситуацию с выдачей паспортов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию на решение Москвы начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины российские паспорта по упрощённой схеме.
Захарова прокомментировала реакцию на ситуацию с выдачей паспортов
  • Reuters

«Когда я слышу истеричные крики: «А что если западники начнут раздавать россиянам паспорта по упрощённой схеме?», хочется ответить: неплохо начать хотя бы с виз», — написала Захарова в Facebook.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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