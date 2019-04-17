«В духе стратегического партнёрства»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве

В среду, 17 апреля, президент России Владимир Путин примет в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. В ходе переговоров главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам визита предусмотрено подписание совместных документов. Как отмечают аналитики, на встрече разговор может пойти о вступлении Таджикистана в ЕАЭС, трудовой миграции, а также об укреплении военной базы РФ в республике и поставках российского вооружения.

В среду, 17 апреля, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона, который совершает официальный визит в РФ.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. По итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как заявлял вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, стороны готовили к этой встрече ряд двусторонних документов.

«Президент Таджикистана посетит РФ с официальным визитом 17 апреля, и необходимо к этому визиту закончить все внутригосударственные процедуры и подготовить к подписанию все документы», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что благодаря реализации этих соглашений откроются новые возможности для дальнейшего развития контактов.

«Получить хорошие дивиденды»

По мнению экспертов, на встрече будут обсуждаться сотрудничество государств в сфере торговли и инвестиций, а также вопрос вхождения Таджикистана в ЕАЭС.

Россия — лидер в рейтинге торговых партнёров Таджикистана, внешнеторговый оборот между государствами составил более $1 млрд. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан в докладе о социально-экономическом положении в стране, опубликованном 14 января.

Россия также основной экспортёр товаров в Таджикистан: сумма поставок за прошлый год — около $968 млн. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. За январь и февраль объём таджикско-российского товарооборота достиг $155 млн.

В октябре 2018 года президент РФ заявил, что отношения с Душанбе «динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства».

В конце марта Москва и Душанбе рассмотрели взаимовыгодные инвестиционные проекты. Об этом вице-премьер Силуанов заявил в ходе заседания межправительственной российско-таджикской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Сегодня решены все вопросы по созданию логистического центра для поставки таджикских овощей и фруктов в Россию», — сообщил Силуанов.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, в свою очередь, заявил, что объём накопленных российских инвестиций в Таджикистане составляет $1,67 млрд. По его словам, республика сотрудничает с 60 российскими регионами, с половиной из которых уже заключены соглашения.

Как отмечает руководитель отдела Средней Азииинститута стран СНГ Андрей Грозин, Владимир Путин и Эмомали Рахмон могут обсудить перспективы торговых инвестиций в сфере агрономии.

«Потребности российских регионов во фруктах и овощах полностью не удовлетворены, что является серьёзным стимулом для аграриев Таджикистана», — сообщил эксперт в беседе с RT.

По мнению руководителя Центра политических исследований Института экономики РАН Бориса Шмелёва, Рахмон намерен поговорить с Путиным об инвестициях РФ в экономику Таджикистана, в частности о вкладе Москвы в строительство электростанции.

«Для Душанбе важно, чтобы инвестиции из РФ шли в государственную экономику и формировали бюджет. Таджикистан заинтересован в том, чтобы Россия помогла достроить электростанцию на Памире», — заявил Шмелёв в разговоре c RT.

Россия также может проявить интерес к модернизации внутрирегиональных транспортных сетей Таджикистана, в частности железнодорожного и трубопроводного транспорта, считает Андрей Грозин.

«Российский бизнес мог бы поучаствовать в этих проектах и получить хорошие дивиденды», — отметил эксперт.

Таджикистан пока не входит в Евразийский экономический союз, однако о возможности членства в ЕАЭС Душанбе заявлял неоднократно.

Флаги государств-членов ЕАЭС

РИА Новости

© Табылды Кадырбеков

Предложение российской стороны о статусе республики как наблюдателя в ЕАЭС было передано на рассмотрение правительству страны. Об этом 8 апреля сообщили представители таджикистанского МИД в ходе международного круглого стола в Душанбе.

Как отмечает Андрей Грозин, обсуждение перспектив вступления Таджикистана в ЕАЭС будет одним из главных вопросов предстоящей встречи Путина и Рахмона в Москве.

«Главы государств будут обговаривать эти возможности. Душанбе слишком долго оценивает риски вступления в торговый союз, и Москва хотела бы иметь более чёткое представление о том, видит ли Таджикистан своё будущее в рамках ЕАЭС», — пояснил эксперт.

Трудовая миграция

На предстоящих переговорах лидеров России и Таджикистана с большой долей вероятности будет обсуждаться и вопрос миграции таджикских граждан на территорию РФ, считают эксперты.

За девять месяцев 2018 года из Таджикистана в Россию отправились 344 тыс. трудовых мигрантов, что составило более 95% всего миграционного потока республики за этот период. Об этом свидетельствуют данные таджикистанского Министерства труда, миграции и занятости населения.

По мнению Андрея Грозина, потоки средств, поступающих от таджикских мигрантов на родину из России, несравнимы с доходом даже от такой значимой для республики отрасли, как производство алюминия.

«Для Таджикистана денежные переводы трудовых мигрантов, превалирующая часть которых работает на территории России, являются абсолютно доминирующим источником поступления твёрдой валюты — от $1,5 до $2 млрд. Эта сумма превышает всю доходную часть бюджета», — отметил Грозин.

По его словам, Рахмон на предстоящем саммите поднимет вопрос о тех миграционных аспектах, которые, как считают в Душанбе, затрудняют гражданам Таджикистана возможность легально работать в России.

«Переговоры могут вестись по регламентации присутствия граждан Таджикистана в качестве трудовых мигрантов на территории РФ. Речь, возможно, пойдёт о сроках регистрации, условиях получения вида на жительство, экзаменах по русскому языку», — констатировал эксперт.

Трудовые мигранты из Таджикистана в России

РИА Новости

© Сергей Пятаков

При этом Душанбе надеется на очередную амнистию таджикских мигрантов в России. Об этом 4 апреля заявила министр труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагойзода.

По информации ведомства, число таджикских граждан, в отношении которых действует запрет на въезд в Россию, составляет более 201 тыс. человек.

В феврале 2018 года сообщалось, что более 122 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, которые совершили административные правонарушения в РФ, были амнистированы в 2017 году.

«Повысить боеспособность»

На предстоящих переговорах в Москве Путин и Рахмон обсудят также сотрудничество двух стран в сфере безопасности, в частности речь может пойти об укреплении российской военной базы в Таджикистане и об условиях поставок в республику российского вооружения.

Душанбе придаёт особое значение военно-техническому сотрудничеству с Россией на фоне угроз, которые исходят с территории соседнего Афганистана, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в интервью информационному агентству ASIA-Plus, опубликованном 10 апреля.

«Важнейшей составляющей такого взаимодействия является пребывание на территории республики 201-й российской военной базы… Она является надёжным гарантом стабильности и безопасности на южных рубежах СНГ», — подчеркнул Лякин-Фролов.

Бронетехника 201-й Российской военной базы в Таджикистане

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По мнению Андрея Грозина, на предстоящей встрече Путин и Рахмон могут затронуть вопросы технического обслуживания российской военной базы и усовершенствования её организационно-штатной структуры.

«Таджикистан и Россия заинтересованы в том, чтобы развивать спецификации, которые позволяли бы вести мониторинг на сопредельных территориях, таджикско-афганской границе и развивать коллективные силы быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности», — отметил Грозин.

В конце февраля стало известно, что Россия безвозмездно поставила в Таджикистан средства противовоздушной обороны на сумму $9 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

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Указывается, что эта мера российской стороны является частью реализации программы по модернизации Вооружённых сил Таджикистана и по «повышению боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе». В ведомстве добавили, что это также станет «российским вкладом в укрепление таджикской границы».

Как отмечает Андрей Грозин, российский и таджикский руководители могут более детально обсудить уже существующие договорённости по поставкам вооружений России в Таджикистан.

«Соглашения могут быть детализированы в соответствии с уже существующими планами, чтобы повысить боеспособность Вооружённых сил Таджикистана для защиты его границ», — сообщил эксперт.