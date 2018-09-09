Путин высоко оценил состояние отношений между Россией и Таджикистаном

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости республики, а также высоко оценил двусторонние отношения между странами.
Путин высоко оценил состояние отношений между Россией и Таджикистаном
  • kremlin.ru

По словам Путина, между Россией и Таджикистаном развивается «плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и других сферах».

«Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем всемерном укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Таджикистаном на благо народов двух государств, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин рассказал об успехах российско-вьетнамского стратегического партнёрства.

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