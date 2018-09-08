Путин рассказал об успехах российско-вьетнамского стратегического партнёрства

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием Общество российско-вьетнамской дружбы, отметив успехи в развитии стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, на протяжении 60 лет общество способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран.

«Успехи, достигнутые за последнее время в развитии российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, во многом стали возможны благодаря активным усилиям народной дипломатии, в том числе по линии Общества дружбы», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что организация играет особенно значительную роль в наращивании сотрудничества в сферах культуры, науки, образования, спорта, туризма.

Также он отметил расширение контактов между регионами России и Вьетнама и побратимских связей между городами двух стран.

Ранее Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днём независимости.