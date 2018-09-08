Путин рассказал об успехах российско-вьетнамского стратегического партнёрства
- РИА Новости
По словам президента, на протяжении 60 лет общество способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран.
«Успехи, достигнутые за последнее время в развитии российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства, во многом стали возможны благодаря активным усилиям народной дипломатии, в том числе по линии Общества дружбы», — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что организация играет особенно значительную роль в наращивании сотрудничества в сферах культуры, науки, образования, спорта, туризма.
Также он отметил расширение контактов между регионами России и Вьетнама и побратимских связей между городами двух стран.
Ранее Путин поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга с Днём независимости.