Президент Таджикистана посетит Россию 17 апреля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 17 апреля. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов во время брифинга в Душанбе.

«Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 17 апреля, и необходимо к этому визиту закончить все внутригосударственные процедуры и подготовить к подписанию все документы», — приводит его слова РИА Новости.

По словам вице-премьера, реализация документов откроет новые возможности в развитии сотрудничества двух стран.

Как отмечает агентство, в Душанбе прошло заседание российско-таджикской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее Россия поставила Таджикистану средства ПВО на сумму $9 млн.