Президент Таджикистана посетит Россию 17 апреля
- Reuters
«Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 17 апреля, и необходимо к этому визиту закончить все внутригосударственные процедуры и подготовить к подписанию все документы», — приводит его слова РИА Новости.
По словам вице-премьера, реализация документов откроет новые возможности в развитии сотрудничества двух стран.
Как отмечает агентство, в Душанбе прошло заседание российско-таджикской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее Россия поставила Таджикистану средства ПВО на сумму $9 млн.