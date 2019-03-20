Президент Таджикистана посетит Россию 17 апреля

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 17 апреля. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов во время брифинга в Душанбе.
Президент Таджикистана посетит Россию 17 апреля
  • Reuters

«Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 17 апреля, и необходимо к этому визиту закончить все внутригосударственные процедуры и подготовить к подписанию все документы», — приводит его слова РИА Новости.

По словам вице-премьера, реализация документов откроет новые возможности в развитии сотрудничества двух стран.

Как отмечает агентство, в Душанбе прошло заседание российско-таджикской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее Россия поставила Таджикистану средства ПВО на сумму $9 млн.

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