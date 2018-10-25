Путин: отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства

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Российский лидер Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений России и Таджикистана в духе союзничества и стратегического партнёрства.
Путин: отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

«Важной составляющей этих отношений является взаимодействие, налаженное между административно-территориальными образованиями наших государств», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что на Новой сцене Большого театра состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в России.

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