Путин: отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства

Российский лидер Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений России и Таджикистана в духе союзничества и стратегического партнёрства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

«Важной составляющей этих отношений является взаимодействие, налаженное между административно-территориальными образованиями наших государств», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что на Новой сцене Большого театра состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в России.