Путин: отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».
«Важной составляющей этих отношений является взаимодействие, налаженное между административно-территориальными образованиями наших государств», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что на Новой сцене Большого театра состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в России.