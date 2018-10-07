В Большом театре открылись Дни культуры Таджикистана в России
- РИА Новости
Зрители услышали шедевры музыкального искусства Таджикистана в исполнении известных ансамблей и солистов из этой страны. На сцене прозвучали строки из произведений Омара Хайяма, Абу Абдаллаха Рудаки, Абулькасыма Фирдоуси и многих других.
8 октября концерт в рамках мероприятия состоится в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 6 по 10 октября в Москве и Санкт-Петербурге.