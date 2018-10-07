В Большом театре открылись Дни культуры Таджикистана в России

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На Новой сцене Большого театра состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в России.
В Большом театре открылись Дни культуры Таджикистана в России
  • РИА Новости

Зрители услышали шедевры музыкального искусства Таджикистана в исполнении известных ансамблей и солистов из этой страны. На сцене прозвучали строки из произведений Омара Хайяма, Абу Абдаллаха Рудаки, Абулькасыма Фирдоуси и многих других.

8 октября концерт в рамках мероприятия состоится в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 6 по 10 октября в Москве и Санкт-Петербурге.

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