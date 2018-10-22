Пан или пропан: как в Киеве объяснили повышение цен на газ

Повышение цен на газ — вынужденная мера, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. В противном случае, по мнению премьер-министра, страну ждал бы дефолт, галопирующая инфляция и обесценивание сбережений граждан. Однако источник RT в украинском правительстве убеждён, что Киев поднял тарифы слишком резко, и люди не успели подготовиться. Как отметил в беседе с RT представитель партии «Самопомощь», граждане Украины, скорее всего, перестанут платить по счетам.

Власти Украины были вынуждены выполнить условие Международного валютного фонда о повышении цены газа для населения, поскольку без очередного кредита Украине грозил дефолт. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире ТРК «Украина».

«Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищённые люди не почувствовали повышения», — сказал он.

При этом те семьи, которые не смогут полностью оплачивать коммунальные услуги, станут получать субсидии.

Ранее аналогичное заявление сделал спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его словам, такие непопулярные решения «необходимы для недопущения экономического кризиса». Он добавил, что ответственные руководители делают подобные шаги, даже осознавая потерю собственной популярности.

При этом президент Украины Пётр Порошенко на встрече с коллективом Счётной палаты пообещал не допустить возвращения к «российской газовой кабале».

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились — в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путём возвращения в российскую газовую кабалу», — сказал Порошенко.

По мнению президента Украины, Киев уже выбрался из «кабалы».

«Едва-едва выбрались из этой кабалы — и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый русский мир я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что мёда в них много, правды — мало или, может, и вовсе нет», — отметил глава государства.

В пятницу, 19 октября, украинский кабинет министров утвердил повышение цены на газ для населения на 23,5% после приложения «невероятных усилий» на переговорах с МВФ. Таким образом, с 1 ноября граждане Украины будут платить 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров газа. При этом в «Нафтогазе» подчеркнули, что стоимость топлива должна не регулироваться правительством, а быть конкурентной, как в процветающих странах.

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В этот же день стало известно о договорённости между Киевом и МВФ о новом займе в $3,9 млрд на срок 14 месяцев «для обеспечения экономической устойчивости» государства в 2019 году.

Заметим, что в 2017 году Гройсман неоднократно обещал снижение тарифов на газ для украинцев. Согласно прогнозам, это должно произойти после 2020 года, если власти Украины будут «абсолютно честными», а добыча будет иметь необходимые объёмы. «Безусловно, тогда тарифы снизятся», — говорил украинский премьер в марте 2017-го.

Однако уже в разгар отопительного сезона глава правительства изменил мнение. Сначала он сообщил о пересмотре стоимости газа на сезон 2018/2019, а после и вовсе назвал фокусниками украинских политиков, обещающих снизить цену топлива. В июне Гройсман заявил, что Украина движется к тому, чтобы стать «страной-экспортёром». При этом, как он отметил, Киев ищет «справедливую формулу» по газу.

Между тем вину за экономические проблемы Киева Гройсман возлагает на Москву: россияне якобы пытаются «сформировать негативный имидж» Украины и «создать усталость» от страны во всём мире.

«Историю о тотальной коррупции на Украине популяризируют за рубежом», — сказал Гройсман на форуме государственных деятелей «София Киевская».

«Киев развивает новые коррупционные схемы»

Действия представителей украинской власти перестали удивлять. Такое мнение в разговоре с RT высказал политолог, экономист Александр Дудчак.

«Галопирующая инфляция и прочие беды будут не из-за того, что МВФ откажет в «подачке», которая ничего не решает, а из-за того, что экономику довели до ручки, убиты многие отрасли — наукоёмкие, технологичные. Гройсман может сказки рассказывать детям, которые в школу ещё не ходили. Украина зависит от указаний международной организации, не способна обеспечивать население газом собственной добычи, (вынуждена. — RT) выполнять требования вместо того, чтобы реально заниматься экономикой, вынуждена принимать странные, убивающие страну решения», — сказал Дудчак.

Эксперт также считает, что Киев намерен повышать цены, чтобы выгодной стала покупка газа у США.

«Зачем повышать и давать субсидии, обеспечивая возможность развития новых коррупционных схем? Они повышают до того уровня, чтобы было рентабельно экспортировать его в сжиженном виде из США», — подчеркнул Дудчак.

«Ответственность должны нести все»

Гройсман пытается успокоить украинцев, считает источник RT в украинском правительстве.

«На Украине начинается отопительный сезон, население недовольно. Цены надо было поднимать постепенно, причём летом, чтобы люди успели подготовиться. Например, установить котлы на дровах или угле», — сказал он.

В свою очередь, представитель партии «Самопомощь» указал, что ответственность за ситуацию должен нести не только глава правительства, но и Пётр Порошенко, который дистанцируется от вопроса роста тарифов на газ в преддверии выборов президента Украины.

«Ответственность должны нести все. Можно установить любые тарифы, но готовы ли к ним люди? Почему за последние четыре года не приняты хоть какие-то меры, которые бы позволили снять финансовое давление с населения? Похоже, всё, что может делать правительство, — бездумно повышать тарифы. Я полагаю, что людям уже не интересны рассказы Гройсмана об очередном дефолте. Они просто перестанут платить за коммунальные услуги», — заключил собеседник RT.

При этом источник RT в партии «Батькивщина» подчеркнул, что действующая власть не проявляет никакой заботы о населении.

«В прошлом году в сёлах было холодно — люди не включали отопление на полную мощность даже в сильные морозы. Нечем платить за газ. В этом году в домах станет ещё холоднее, поскольку правительство решило выполнить требования МВФ и повысило цены практически на четверть. Кто-то подумал о людях? Что им теперь делать?» — сказал он.