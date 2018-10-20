В «Нафтогазе» прокомментировали повышение цен на газ для населения

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал решение повысить цены на газ для населения Украины на 23,5%.

Как он рассказал в эфире одного из телеканалов, в компании считают, что цена вообще не должна регулироваться правительством.

«Это политическое решение правительства. Позиция «Нафтогаза» продиктована в этом вопросе экономической логикой — теорией и практикой стран, которые являются успешными. И эта позиция заключается в том, что цена должна быть конкурентной, то есть вообще не регулироваться правительством», — цитирует его УНН.

По его словам, если бы цена на газ была рыночной, то и зарплаты с пенсиями у населения были бы больше.

«Наши расчёты показывают, что если посмотреть, какая цена была раньше, какая цена сейчас и какая могла бы быть, если она будет полностью рыночной, то повышение зарплат и пенсий было бы большим при повышении цены», — добавил Витренко.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил на заседании кабинета министров, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала данное решение.

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.