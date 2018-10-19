Тимошенко потребовала отменить повышение цен на газ на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала решение повысить цены на газ для населения Украины на 23,5%.

В заявлении политика, опубликованном пресс-службой партии, говорится, что такое решение, которое является «чрезвычайным событием» — «настоящий шок» для украинцев.

«Порошенко дал команду поднять цену на газ на 23,5%. Это почти ещё на четверть. И это решение Порошенко было выполнено», — отметила она.

По её словам, это «ещё одна катастрофа», которая «затолкает украинцев в такую ​​нишу бедности, из которой выйти уже будет очень трудно».

Она также объяснила, почему произошло повышение цен.

«Потому что лучшие месторождения Украины уже разобраны коррумпированным окружением Порошенко. И за те семь месяцев, которые остались до завершения их власти, они, добывая газ из наших собственных украинских месторождений, хотят положить обратно в свои оффшорные счета миллиарды. За счёт каждой украинской семьи», — заявила Тимошенко.

Она призвала депутатов всех уровней потребовать от руководства страны «немедленно отменить» данное решение, которое, по её мнению, является преступлением перед людьми.

Ранее кабмин Украины одобрил повышение цен на газ для украинских граждан с 1 ноября.

Эксперт Александр Фролов прокомментировал RT принятое решение о повышении цен на газ.

16 октября Тимошенко призывала принять мораторий на повышение тарифов на газ.