В Госдуме прокомментировали решение МВФ выделить Украине $3,9 млрд

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Анна Лушникова
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с RT поделился мнением о решении Международного валютного фонда выделить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования.
В Госдуме прокомментировали решение МВФ выделить Украине $3,9 млрд
  • РИА Новости

«Украина попала в кабалу международной финансовой системы, и из неё она уже не выберется. Дальше наступит просто обнищание народа. Большие сомнения, что будет рост экономики, потому что Украину нигде не ждут — ни в Америке, ни в Европе. А с Россией она разорвала экономические отношения. Единственный способ для Украины вырваться из этого круга — наладить их, в том числе по газу, чтобы иметь возможность покупать его гораздо дешевле, чем сегодня. Это способ сбалансировать экономику и остановить рост цен», — заявил депутат.

Завальный также упомянул, что Украина собирается поднять цены на газ на 23,5%, выполняя условия МВФ.

«Требование МВФ о повышении цен на газ — антинародная политика. Она, конечно, создаёт условия для рыночного ценообразования. С точки зрения развития экономики это правильное решение, но с точки зрения отношения к людям это неправильно. Здесь можно только посочувствовать украинцам», — заключил он.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили о достижении с Украиной соглашений о выделении $3,9 млрд.

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