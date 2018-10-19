МВФ выделит Украине $3,9 млрд
- Reuters
«Персонал Международного валютного фонда и власти Украины достигли договорённостей в экономической политике 14-месячного соглашения о праве использования кредита», — отметили в МВФ.
Там подчеркнули, что новое соглашение «стенд-бай» заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые были одобрены в марте 2015 года и истекут в марте 2019 года.
Организация намерена выделить Украине 2,8 млрд SDR (валюта, применяемая в расчётах МВФ. — RT), что эквивалентно $3,9 млрд.
Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019—2020 годах.
Также председатель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что государственный бюджет по итогам трёх кварталов 2018 года недополучил 93,6 млрд гривен.