Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

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Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу в связи с отсутствием горячего водоснабжения, сообщает «Укринформ». Отмечается, что в графе документа «Корректировка» значатся суммы в «сотни гривен».
Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды
  • ©pixabay.com

По данным издания, «Киевгаз» объясняет повышение тарифов тем, что корректирование проводится «на основании акта теплоснабженческой компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды».

При этом норма потребления на одного человека при наличии горячей воды составляет 3,3 кубического метра, а при отсутствии горячей воды — 5,4 кубического метра.

Кроме того, в «Киевгазе» добавили, что «наличие электрических бойлеров, согласно действующему законодательству, не может быть основанием для снятия корректировки».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил за отказ от централизованного горячего водоснабжения украинской столицы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова мэра Киева.

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