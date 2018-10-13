Кличко выступил за прекращение горячего водоснабжения в Киеве
- РИА Новости
По словам Кличко, Киев является единственным восточноевропейским городом с централизованным горячим водоснабжением.
Он заявил, что жители Европы и США подогревают воду самостоятельно с помощью бойлеров и котельных, которые расположены в домах.
«Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — сказал киевский мэр.
Ранее власти Киева рассказали о «пользе» отсутствия горячей воды.
Также Кличко объяснял отсутствие в украинской столице горячего водоснабжения трудностями с поставками газа.