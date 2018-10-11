Киевские власти рассказали о «пользе» отсутствия горячей воды
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трёх человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен», — заявил Пантелеев.
Он добавил, что те жители Киева, которые остались без горячей воды с августа, сэкономили 1,5 тысячи гривен.
Также Пантелеев рассказал, что подачу горячей воды в Киеве начнётся после утверждения Хозяйственным судом мирового соглашения между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячей воды в городе.