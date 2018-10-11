Киевские власти рассказали о «пользе» отсутствия горячей воды

Заместитель главы Киевской городской администрации Пётр Пантелеев заявил, что отсутствие в украинской столице горячей воды позволило жителям сэкономить деньги.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трёх человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен», — заявил Пантелеев.

Он добавил, что те жители Киева, которые остались без горячей воды с августа, сэкономили 1,5 тысячи гривен.

Также Пантелеев рассказал, что подачу горячей воды в Киеве начнётся после утверждения Хозяйственным судом мирового соглашения между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячей воды в городе.