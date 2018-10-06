Кличко пошутил над отсутствием горячей воды в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения трудностиями с поставками газа, об этом сообщает «Украинская правда».

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — заявил Кличко.

Отвечая на вопрос о том, как он сам справляется с этой ситуацией, Кличко заявил, что у него «есть бойлер».

Он отметил, что не все могут позволить себе приобрести водонагреватели, но добавил, что установка бойлеров позволит стать им независимыми от центрального водоснабжения.

Ранее Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как ещё не реализовал свои планы на нынешнем посту.

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