Виталий Кличко заявил, что пока не намерен баллотироваться в президенты Украины
Об этом сообщает «Украинская правда».
Кличко розповів, що йому заважає йти в президентиhttps://t.co/g3ZylZpHkvpic.twitter.com/J4yJvunQSs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 13 сентября 2018 г.
Кличко отметил, что «взял задание» по управлению Киевом, и «будет нечестно скакать с одной должности на другую».
«Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», — сказал он.
В июле Виталий Кличко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы украинской столицы на предстоящих выборах.