Виталий Кличко заявил, что пока не намерен баллотироваться в президенты Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как ещё не завершил свои планы на нынешнем посту.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Кличко отметил, что «взял задание» по управлению Киевом, и «будет нечестно скакать с одной должности на другую».

«Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», — сказал он.

В июле Виталий Кличко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы украинской столицы на предстоящих выборах.

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