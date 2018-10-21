Ляшко: власти Украины повышением цены на газ бросили граждан страны в рабство МВФ
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте партии.
«Решением о повышении цен на газ власть фактически снова бросила украинцев в рабство МВФ. Мы считаем, что это абсолютно безответственное решение», — отметил он.
При этом Ляшко добавил, что вместо «увеличения добычи собственного газа, повышения зарплат и пенсий власть только обворовывает людей», подсаживая «украинцев на эту иглу международных займов».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил на заседании кабинета министров, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%.
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.