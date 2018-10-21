Ляшко: власти Украины повышением цены на газ бросили граждан страны в рабство МВФ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал намерение украинских властей повысить цены на газ на 23,5%.

Об этом сообщается на сайте партии.

«Решением о повышении цен на газ власть фактически снова бросила украинцев в рабство МВФ. Мы считаем, что это абсолютно безответственное решение», — отметил он.

При этом Ляшко добавил, что вместо «увеличения добычи собственного газа, повышения зарплат и пенсий власть только обворовывает людей», подсаживая «украинцев на эту иглу международных займов».

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил на заседании кабинета министров, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.