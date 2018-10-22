Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины

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Граждане России хотят создать в мире усталость от Украины, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины
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«Эту историю о тотальной коррупции на Украине популяризируют за рубежом», — цитирует Гройсмана УНН.

По его словам, это делается «не без участия россиян», чтобы сформировать негативный имидж Украины. 

«Россияне хотят создать усталость во всём мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать — это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс», — заявил глава правительства.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три источника коррупции в стране.

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