Эксперт прокомментировал решение МВФ выделить Украине $3,9 млрд

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Анна Лушникова
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в разговоре с RT решение Международного валютного фонда выделить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования.
Эксперт прокомментировал решение МВФ выделить Украине $3,9 млрд
  • Reuters

«Это не радостная новость, новая программа с МВФ ничего хорошего для Украины не принесёт. Страну продолжают превращать в источник прибыли для транснациональных корпораций. Украина отрабатывает вложенные в них средства, усилия и ресурсы. Кредиты не помогут украинской экономике», — сказал эксперт.

По словам Дудчака, выполнение условий МВФ наносит удар по украинской экономике.

«Повышение цен на энергоносители для населения противопоказано. Всё это просто делает рентабельной поставку того же американского сжиженного газа на Украину вместо того, чтобы получать дешёвый российский напрямую. То, что сейчас происходит, — это якобы выполнение необходимых требований со стороны МВФ для получения новых кредитов. Но эти меры вредны для украинской экономики и населения, ни к чему не приводят, не спасают страну, а загоняют проблему дальше», — заключил он.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили о достижении с Украиной соглашений о выделении $3,9 млрд.

Также украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что цены на газ на Украине повысят с начала ноября на 23,5%.

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