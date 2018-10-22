Порошенко пообещал уберечь Украину от «российской газовой кабалы»

Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с коллективом Счётной палаты Украины заявил, что не допустит возвращения к «российской газовой кабале».

Как заявили в пресс-службе главы государства, он призвал «не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ».

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путём возвращения в российскую газовую кабалу», — сказал Порошенко.

Он отметил, что не позволит вернуть Украину в «газовую кабалу».

«Едва-едва выбрались из этой кабалы — и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый русский мир я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что мёда в них много, правды — мало или, может, и вовсе нет», — добавил он.

Ранее Порошенко потребовал защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.

19 октября правительство Украины одобрило повышение цен на газ для украинцев на 23,5% с 1 ноября.

Эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал в беседе с ФАН данное решение.