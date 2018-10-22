Порошенко пообещал уберечь Украину от «российской газовой кабалы»

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с коллективом Счётной палаты Украины заявил, что не допустит возвращения к «российской газовой кабале».
Порошенко пообещал уберечь Украину от «российской газовой кабалы»
  • ©president.gov.ua

Как заявили в пресс-службе главы государства, он призвал «не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ».

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путём возвращения в российскую газовую кабалу», — сказал Порошенко.

Он отметил, что не позволит вернуть Украину в «газовую кабалу».

«Едва-едва выбрались из этой кабалы — и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый русский мир я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что мёда в них много, правды — мало или, может, и вовсе нет», — добавил он.  

Ранее Порошенко потребовал защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.

19 октября правительство Украины одобрило повышение цен на газ для украинцев на 23,5% с 1 ноября. 

Эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал в беседе с ФАН данное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить