Порошенко потребовал защитить малоимущие слои населения от роста тарифов

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Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правительства страны защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.
Порошенко потребовал защитить малоимущие слои населения от роста тарифов
  • ©president.gov.ua

Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

«Поставил правительству очень жёсткое требование: мы должны защитить людей, расширить программу субсидий... чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищённые слои населения», — указывается в заявлении.

По его словам, необходимо увеличить количество выделяемых на выполнение программы субсидий средств.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что цены на газ в стране повысят с начала ноября на 23,5%. 

Ранее сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.

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