Порошенко потребовал защитить малоимущие слои населения от роста тарифов
- ©president.gov.ua
Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.
«Поставил правительству очень жёсткое требование: мы должны защитить людей, расширить программу субсидий... чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищённые слои населения», — указывается в заявлении.
По его словам, необходимо увеличить количество выделяемых на выполнение программы субсидий средств.
19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что цены на газ в стране повысят с начала ноября на 23,5%.
Ранее сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.