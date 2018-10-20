Спикер Рады назвал повышение цен на газ для украинцев неизбежным

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал неизбежным решением повышение цен на газ на Украине, поскольку от этого зависит финансовая поддержка со стороны МВФ.

«Понимаю, что повышение цен на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой парламента.

Он отметил, что подобное решение «необходимо для недопущения на Украине экономического кризиса».

«На пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения. Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потери личной популярности, когда это необходимо, их принимают», — считает Парубий.

Спикер Рады подчеркнул, что считает своим долгом поддержать решение украинского правительства, ведь оно «берёт на себя ответственность за непопулярные, но необходимые» реформы.

«Убеждён, что система субсидий, разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается», — добавил он.

19 октября кабмин Украины одобрил повышение цен на газ для граждан с 1 ноября.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отмены данного решения.