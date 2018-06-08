«Ещё танк обнаружат»: в России прокомментировали «находки» СБУ в банковской ячейке Вышинского

Российские парламентарии и сотрудники СМИ подвергли критике сообщение Службы безопасности Украины, которая утверждает, что в банковской ячейке арестованного журналиста Кирилла Вышинского якобы обнаружены пистолет и $200 тыс. В Москве назвали фантасмагорией последние действия киевских властей. По оценке экспертов, на Украине пытаются сфабриковать доказательства «виновности» Вышинского. Собеседники RT полагают, что такое поведение Киева связано с попыткой реабилитироваться после инсценировки убийства Аркадия Бабченко.

Российские парламентарии и журналисты возмущены сообщением Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаружении пистолета и крупной суммы валюты в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В Москве отметили абсурдность последних действий киевских властей, которые продолжают выдвигать обвинения в адрес журналиста.

Так, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил РИА Новости, что новые «находки» СБУ — это часть кампании против России и Кирилла Вышинского.

«Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Россия точно не вооружает журналистов», — подчеркнул Киселёв.

Напомним, 7 июня в СБУ проинформировали, что в ходе досудебного следствия сотрудники ведомства под процессуальным руководством так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым обнаружили в банковской ячейке Вышинского договор с российским СМИ, крупную сумму денег и «предмет, похожий на пистолет».

«В ходе досудебного следствия... во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более $200 тыс., предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия сегодня» на руководство представительством на территории Украины», — говорится в сообщении СБУ.

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К сообщению прикреплены четыре фотографии, на которых запечатлены несколько пачек денег (купюрами по €50 и €100, $100 и 500 гривен), документы и пистолет «Браунинг 1906». Очевидно, экспертиза должна определить, является он боевым, пневматическим или сувенирным.

По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, история с «находками» СБУ вряд ли станет последней в череде безосновательных обвинений, выдвигаемых киевскими властями в отношении главы портала «РИА Новости Украина».

«Последние действия киевской власти и СБУ — какая-то фантасмагория. Эти мастера провокаций пытаются повесить на журналиста, который исполнял свой профессиональный долг, всё, что только можно и чего нельзя. Думаю, это не последняя история. Сначала у него квартиру ограбили, сейчас что-то нашли, а завтра, может быть, ещё танк обнаружат, который он якобы прятал», — заявил депутат.

Собеседник RT отметил, что в настоящее время на Украине «зашкаливает цинизм» по отношению к журналистике и свободе слова.

«Они работают в голливудском стиле, чтобы по максимуму оправдать свои действия... Власти Украины сегодня перекрыли все свободы, которые могли бы быть у граждан. Люди просто не имеют возможности высказать свою точку зрения, потому что в любой момент могут оказаться в заложниках», — подчеркнул Ющенко.

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«Ситуация с Вышинским с самого начала была неубедительной»

Скептически отреагировал на публикацию об обнаружении браунинга и военный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный. Журналист удивился, почему сотрудники СБУ не нашли у главы РИА Новости Украина реактивный пехотный огнемёт или, например, переносной зенитный ракетный комплекс.

«Вот странно, почему не РПО или ПЗРК», — написал в своём Telegram-канале Поддубный.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, киевские власти пытаются вернуть политические очки после инсценировки убийства Аркадия Бабченко. В беседе с RT сенатор выразил уверенность, что в связи с этим Украина продолжит нагнетать обстановку вокруг Кирилла Вышинского.

«Украинские власти понимают, что здорово себя дискредитировали покушением на Бабченко. Им надо исправлять положение, поэтому они, думаю, переключились на Вышинского. Чтобы доказать, что Россия якобы, как они говорят, ведёт гибридную войну, всю эту ситуацию будут раскручивать больше и больше. А с учётом того, что они очень «чистоплотные», — могут и деньги положить в ячейку, и пистолет, и вообще автомат», — сказал он.

Цеков добавил, что глава РИА Новости Украина интересен Киеву исключительно в качестве инструмента противодействия Москве.

«Ситуация с Вышинским с самого начала была неубедительной. И сейчас они фабрикуют «доказательства» его причастности к чему бы там ни было... Но это ещё раз показывает глупость украинских спецслужб, которую они уже продемонстрировали на примере с Бабченко», — заключил сенатор.

Ещё в конце мая сам Кирилл Вышинский заявил, что дело против него было «расписано заранее», а в интервью RT он не исключил, что против него будут выдвинуты и другие обвинения, кроме государственной измены.

«Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист... Первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире ещё шёл обыск. У меня ещё ничего не изъяли, а уже было понятно, в чём я виноват», — отметил Вышинский.

Журналист также не исключил, что его задержание и арест связаны с грядущими в 2019 году президентскими выборами на Украине.

«Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!» — заявил Вышинский.

Вопрос о вероятном обмене Кирилла Вышинского на ряд украинских заключённых, содержащихся в России, поднимался практически сразу после ареста журналиста. А в среду, 6 июня, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что она направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями заключённых для возможной передачи Москве 23 россиян в обмен на украинцев.

При этом в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня президент РФ назвал беспрецедентным арест Кирилла Вышинского и отметил, что в Кремле пока не думали о возможном обмене журналиста на украинского режиссёра Олега Сенцова.

«Нашего журналиста задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Эта абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшних украинских правителей должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций», — сказал он.

«Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского жуналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят», — подчеркнул Путин.

Ранее президент затронул тему ареста Кирилла Вышинского в ходе переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Оба лидера указали на недопустимость нападок на свободу слова, а Меркель пообещала поднять вопрос о судьбе журналиста в ходе встречи с президентом Украины.

Своё возмущение в связи с делом Вышинского выразили в российском МИД, назвав поведение Киева произволом и потребовав прекратить насилие над журналистами. В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о серьёзной обеспокоенности арестом Вышинского и напомнил, что «согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».